Politika

"ŽENE PIJU RAKIJU, A MUŠKARCI PIVO" Vučić nasmejao društvo: Toliko o tome ko je jači pol!

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11. 10. 2026. u 11:58

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NOSILAC liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić oglasio se video-porukom putem zvaničnog Instagram naloga

ЖЕНЕ ПИЈУ РАКИЈУ, А МУШКАРЦИ ПИВО Вучић насмејао друштво: Толико о томе ко је јачи пол!

Instagram printskrin

Podelio je snimak posete etno-lokalu u Srbiji, na kome se vidi kako društvo sa kojim putuje naručuje šta će da popiju.

"Žene piju rakiju, a muškarci pivo. Toliko o tome ko je jači pol!", rekao je Vučić i nasmejao prisutne.

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