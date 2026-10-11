"ŽENE PIJU RAKIJU, A MUŠKARCI PIVO" Vučić nasmejao društvo: Toliko o tome ko je jači pol!

NOSILAC liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić oglasio se video-porukom putem zvaničnog Instagram naloga

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Podelio je snimak posete etno-lokalu u Srbiji, na kome se vidi kako društvo sa kojim putuje naručuje šta će da popiju.

"Žene piju rakiju, a muškarci pivo. Toliko o tome ko je jači pol!", rekao je Vučić i nasmejao prisutne.

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