Politika

RAŠIĆ JUNIOR BIO NA SKUPU STUDENTSKE LISTE U NIŠU: Na ponos tate, Rašića seniora i Aljbina Kurtija lično

В.Н.

11. 10. 2026. u 11:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Nikola Rašić, sin Nenada Rašića, saradnika Aljbina Kurtija, prisustvovao je skupu tzv. studentske liste u Nišu.

РАШИЋ ЈУНИОР БИО НА СКУПУ СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ У НИШУ: На понос тате, Рашића сениора и Аљбина Куртија лично

FOTO: Novosti

On se našao se sinoć na čelu blokaderske kolone i poveo kolo sa pristalicama tzv. studentske liste u Nišu. 

FOTO: Novosti

Na ponos tate, Rašića seniora, i Aljbina Kurtija lično, čija su batina za Srbe - njegovi Rašići.

FOTO: Novosti

Da se zna ko je na čelu, kad je reč o "Studentskoj listi".

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"