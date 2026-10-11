RAŠIĆ JUNIOR BIO NA SKUPU STUDENTSKE LISTE U NIŠU: Na ponos tate, Rašića seniora i Aljbina Kurtija lično

Nikola Rašić, sin Nenada Rašića, saradnika Aljbina Kurtija, prisustvovao je skupu tzv. studentske liste u Nišu.

FOTO: Novosti

On se našao se sinoć na čelu blokaderske kolone i poveo kolo sa pristalicama tzv. studentske liste u Nišu.

FOTO: Novosti

Na ponos tate, Rašića seniora, i Aljbina Kurtija lično, čija su batina za Srbe - njegovi Rašići.

FOTO: Novosti

Da se zna ko je na čelu, kad je reč o "Studentskoj listi".