KREMLJ SE OGLASIO: Evo šta je Peskov otkrio o „tajnom“ razgovoru Putina i Trampa
PORTPAROL ruskog predsednika Dmitrij Peskov našalio se da su ruski i američki predsednici Vladimir Putin i Donald Tramp mogli imati telefonski razgovor koji kasnije nije objavljen.
- (Poziv) za koji vi ne znate, možda se i jeste održao - nasmejao se Peskov u intervjuu sa ruskim novinarima, odgovarajući na pitanje da li su dva predsednika mogla imati telefonske razgovore za koje niko nije znao.
Ali to ne znači da on (Tramp) to neće učiniti, primetio je Peskov, komentarišući tvrdnje šefa Bele kuće o pozivima Putinu koji se možda nisu dogodili.
(Sputnjik)
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