Politika

NEZAKONITI IZBOR DEJANA ŠOŠKIĆA U ZVANJE REDOVNOG PROFESORA: Činjenice i dokazi

В.Н.

11. 10. 2026. u 10:34

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ANA Brnabić i Aleksandar Jakšić, obratili su se javnosti na konferenciji za medije.

НЕЗАКОНИТИ ИЗБОР ДЕЈАНА ШОШКИЋА У ЗВАЊЕ РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА: Чињенице и докази

FOTO: Novosti

Jakšić je  otkrio da kandidat tzv. studentske liste za premijera Dejan Šoškić nije ispunjavao zakonske uslove ni u jednoj od faza u postupku izbora za redovnog profesora.

Istakao je da je Šoškićev izbor u zvanje redovnog profesora konkretan problem, o kome su prvo obavestili celu akademsku zajednicu, što možete pročitati u sledećem saopštenju:

- Poštovani članovi akademske zajednice,

Kako se dokumentovano ukazivanje na sporna pitanja akademskog rada i izbora u zvanje ne bi olako proglašavalo političkim progonom neistomišljenika, u nastavku Vam dostavljam relevantne činjenice i prateće dokaze na osnovu kojih se možete uveriti da dr Dejan Šoškić nije ispunjavao uslove za izbor u zvanje redovnog profesora.

Duboko sam uveren da status univerzitetskog profesora i pripadnost akademskoj zajednici podrazumevaju posebnu odgovornost - da se pažljivo prouči dokumentacija i kritički razmotre svi navodi, kako bi se sopstveni stav zasnovao na proverenim činjenicama.

Pozivam Vas da dostavljenu dokumentaciju temeljno razmotrite i na osnovu nje samostalno ocenite da li su u konkretnom slučaju bili ispunjeni propisani uslovi da se dr Dejan Šoškić izabere u zvanje redovnog profesora? Uveren sam da ćete, nakon pažljivog razmatranja svih činjenica i dokaza, doći do istog zaključka - dr Dejan Šoškić nije ispunjavao propisane uslove za izbor u zvanje redovnog profesora.

U prilogu Vam dostavljam dva dokumenta:

1) Obrazloženje - u kojem su detaljno izložene sve relevantne činjenice i obrazloženi razlozi iz kojih nedvosmisleno proizilazi da dr Dejan Šoškić nije ispunjavao propisane uslove za izbor u zvanje redovnog profesora i

2) Dokaze - u kojem su sistematizovani zvanični dokumenti i javno podstupni podaci kojima se neposredno potvrđuje svaka od ključnih činjenica iz Obrazloženja, tako da se njihova tačnost može neposredno i samostalno proveriti. 

S poštovanjem,
Aleksandar Jakšić

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