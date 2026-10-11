NEZAKONITI IZBOR DEJANA ŠOŠKIĆA U ZVANJE REDOVNOG PROFESORA: Činjenice i dokazi
ANA Brnabić i Aleksandar Jakšić, obratili su se javnosti na konferenciji za medije.
Jakšić je otkrio da kandidat tzv. studentske liste za premijera Dejan Šoškić nije ispunjavao zakonske uslove ni u jednoj od faza u postupku izbora za redovnog profesora.
Istakao je da je Šoškićev izbor u zvanje redovnog profesora konkretan problem, o kome su prvo obavestili celu akademsku zajednicu, što možete pročitati u sledećem saopštenju:
- Poštovani članovi akademske zajednice,
Kako se dokumentovano ukazivanje na sporna pitanja akademskog rada i izbora u zvanje ne bi olako proglašavalo političkim progonom neistomišljenika, u nastavku Vam dostavljam relevantne činjenice i prateće dokaze na osnovu kojih se možete uveriti da dr Dejan Šoškić nije ispunjavao uslove za izbor u zvanje redovnog profesora.
Duboko sam uveren da status univerzitetskog profesora i pripadnost akademskoj zajednici podrazumevaju posebnu odgovornost - da se pažljivo prouči dokumentacija i kritički razmotre svi navodi, kako bi se sopstveni stav zasnovao na proverenim činjenicama.
Pozivam Vas da dostavljenu dokumentaciju temeljno razmotrite i na osnovu nje samostalno ocenite da li su u konkretnom slučaju bili ispunjeni propisani uslovi da se dr Dejan Šoškić izabere u zvanje redovnog profesora? Uveren sam da ćete, nakon pažljivog razmatranja svih činjenica i dokaza, doći do istog zaključka - dr Dejan Šoškić nije ispunjavao propisane uslove za izbor u zvanje redovnog profesora.
U prilogu Vam dostavljam dva dokumenta:
1) Obrazloženje - u kojem su detaljno izložene sve relevantne činjenice i obrazloženi razlozi iz kojih nedvosmisleno proizilazi da dr Dejan Šoškić nije ispunjavao propisane uslove za izbor u zvanje redovnog profesora i
2) Dokaze - u kojem su sistematizovani zvanični dokumenti i javno podstupni podaci kojima se neposredno potvrđuje svaka od ključnih činjenica iz Obrazloženja, tako da se njihova tačnost može neposredno i samostalno proveriti.
S poštovanjem,
Aleksandar Jakšić
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