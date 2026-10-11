Fudbal

Kakva utakmica u Seriji A: Malen pocrveneo na utakmici Koma i Rome (VIDEO)

Ч. В.

11. 10. 2026. u 15:43

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DERBI 6. kola Serije A odigrali su Komo i Roma.

Каква утакмица у Серији А: Мален поцрвенео на утакмици Кома и Роме (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/Tiziano Ballabio/LaPresse via AP

Pobednika na stadionu "Đuzepe Sinigalja" nije bilo. Meč je završen rezultatom 0:0 i ovo je prvi duel ove sezone u najkvalitetnijem rangu italijanskog fudbala koji je završen bez golova.

Nije bilo mnogo pravih prilike, najbolje su u ranoj fazi utakmice propustili Paulo Dibala i Lorenco Insinje. 

Ipak, problem za "vučicu" nastao je u 53. minutu kad je Donijel Malen dobio direktan crveni karton zbog veoma oštrog starta.

Izabranici Seska Fabregasa brojčanu prednost nisu iskoristili, pa je počeni rezultat ostao nepromenjen.

Komo je šest na tabeli Serije A sa 11 bodova, Roma zauzima treću poziciji sa 14, ima dva manje od vodećeg Intera.

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