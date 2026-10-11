Kakva utakmica u Seriji A: Malen pocrveneo na utakmici Koma i Rome (VIDEO)

DERBI 6. kola Serije A odigrali su Komo i Roma.

FOTO: Tanjug/Tiziano Ballabio/LaPresse via AP

Pobednika na stadionu "Đuzepe Sinigalja" nije bilo. Meč je završen rezultatom 0:0 i ovo je prvi duel ove sezone u najkvalitetnijem rangu italijanskog fudbala koji je završen bez golova.

Nije bilo mnogo pravih prilike, najbolje su u ranoj fazi utakmice propustili Paulo Dibala i Lorenco Insinje.

Ipak, problem za "vučicu" nastao je u 53. minutu kad je Donijel Malen dobio direktan crveni karton zbog veoma oštrog starta.

🚨𝗗𝗘𝗕𝗔𝗧𝗘: Donyell Malen was shown a straight red card following this challenge. 🟥 https://t.co/wTsM5umgJr — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 11, 2026

Izabranici Seska Fabregasa brojčanu prednost nisu iskoristili, pa je počeni rezultat ostao nepromenjen.

Komo je šest na tabeli Serije A sa 11 bodova, Roma zauzima treću poziciji sa 14, ima dva manje od vodećeg Intera.

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