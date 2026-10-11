MILE I JA! Vučić objavio snimak sa Dodikom, on mu poručio: "Ti brzo na mesto predsednika Vlade Srbije!"
Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić objavio je putem zvaničnog Instagram naloga snimak sa predsednikom Miloradom Dodikom
U video-poruci, Vučić je rekao:
"Evo me ovde sa predsednikom Dodikom, nađosmo se u restoranu i mnogo sam srećan što mogu da ga ugostim.
I hoću da kažem jedno veliko hvala za sve ove godine, što smo zajedno radili, što smo se borili za Srbiju i srpsku, i čestitam mu još jednom na velikoj pobedi u Republici Srpskoj.
I verujem da, zanimljivo je, ni on ni ja nismo ni predsednici niti bilo šta sada, ali kao što vidite, i dalje se nalazimo i kujemo planove", rekao je Vučić.
"Naći ćemo se mi još dugo godina. Ti brzo na mesto predsednika Vlade Srbije, a ja ću ovako: pomoći ću sve što može. Želim ti svaki uspeh sad na izborima.
Srbija je samo biti sigurna i stabilna, sa pobedom tvojih, tebe i tvojih ljudi, liste za koju ja navijam, i mislim da je to najbolji izbor za Srbiju", rekao je Dodik, a Vučić je zahvalio na lepim rečima.
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