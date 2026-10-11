"TEŠKO DA VUČIĆ MOŽE DA IZGUBI": Sociolog Vuletić ukazao na presudan faktor izbora

SOCIOLOG Vladimir Vuletić izjavio je danas da je teško da bi lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" mogla da izgubi izbore ukoliko ostvare rezultate koje je imao nosilac te liste Aleksandar Vučić na predsedničkim izborima 2022. godine i dodao da je suštinski problem "Studentske liste" taj što se još ne zna kakvu viziju Srbije nude građanima ukoliko pobede na izborima.

Foto: Zoran Jovanovic

Vuletić je za Tanjug podsetio da je Vučić na prethodnim predsedničkim izborima imao više od 2,2 miliona glasova i kazao da kakva god mobilizacija glasača bila na drugoj strani, teško da bi koalicija oko SNS-a mogla da izgubi izbore sa tim rezultatom."

- Vučić ne može treći put da se kandiduje za predsednika, ali ova kampanja koju vodi, ovo je kampanja gotovo kao za predsedničke izbore.Čitava težina ove kampanje je na njemu. On je taj koji se obraća biračima na lokalu. On je taj koji je u svakom spotu centralna figura. Ide se na to da se ostvari taj broj glasova - kazao je Vuletić.

Navodeći da je još od 2012. godine situacija takva da pola Srbije glasa za Vučića, a pola ne, Vuletić je kazao da su oni koji ne glasaju za Vučića "razbijeni".

- Pre godinu i po dana, tako se činilo, sa podizanjem tog pokreta koji je sada 'Studenstka lista' aktivirao se jedan broj onih koji su bili razočarani, prestali da veruju u opoziciju itd. Sada je samo pitanje da li ta lista može da motiviše, mobiliše sve te koji su protiv ili koji nisu za Vučića da se pojave na izborima", kazao je Vuletić. Dodao je da sada ima i mnogo birača koji nisu izlazili ranije na izbore zato što im je bilo dobro i što mogu sada da se, ako osete da bi to što im je bilo dobro, moglo biti ugroženo, aktiviraju. Vuletić navodi i da oni građani koji su za Srbiju u Evropskoj uniji će se pre opredeliti da glasaju za listu koalicije oko Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa. "Mislim da ima značajan broj ljudi u Srbiji kojima je to najvažnija stvar. Kada kažem značajan, mislim 10 do 15 odsto onih koji imaju Srbiju u EU kao cilj - rekao je.

Vuletić dodaje da problem "Studentskoj listi" pravi to što oni igraju na kartu mobilizacije onih koji ne glasaju za Vučića.

- Igraju na tu mobilizaciju da se probude emocije, pre svega one negativne, pre svega one niske strasti. Međutim, ja nisam siguran da je to najbolja moguća taktika jer pre ili kasnije ljudi se zapitaju: dobro, a šta mi se nudi? I ja nisam do sada video ništa osim ovoga. Dakle, nudi se da će biti zaustavljena korupcija, a na osnovu čega se to tvrdi? Ništa se nije predložilo - naveo je Vuletić.

Dodaje da je to grupa koja je rekla da će uvesti pravdu, ali da nisu precizirali na osnovu čega i kako će to uraditi.

- Ne nude nikakvu jasnu sliku i viziju budućnosti Srbije. Đilas i ekipa oko njega nude tu sliku i svima je jasno: mi hoćemo Evropsku uniju i to je to. Imate sad i kod Miloša Jovanovića, treći deo onih koji ne glasaju za Vučića, kod kojeg je malo nejasnije tačno šta on zapravo hoće. Ja mogu da razumem bes ljudi, mogu da razumem protestne glasove, ali ti protestni glasovi, oni su ona energija koja nešto potiska i u jednom trenutku više nisu interesantne ni priče o korupciji, ni oni koji su to podržavali. Za sada ne znamo u kojem pravcu će odvesti Srbiju i mislim da je to suštinski problem sa 'Studentskom listom - naveo je Vuletić.

Siguran je da će na izborima 25. oktobra i dalje biti značajan broj apstinenata i da izlaznost neće biti viša od 65 odsto što je, kako je ocenio, izuzetno visoka izlaznost.

(Tanjug)