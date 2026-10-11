Svet

IZVEŠTAJ SA FRONTA: Veliki uspeh ruske vojske - Oslobođena još četiri naselja

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 10. 2026. u 16:00

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RUSKE snage oslobodile su Novotroicko i Petrovsko u Donjeckoj Narodnoj Republici i Reznikovo i Kupino u Harkovskoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

ИЗВЕШТАЈ СА ФРОНТА: Велики успех руске војске - Ослобођена још четири насеља

Foto: prinskrin militarywatchmagazine.com/ telegram ugolok sitha

Jedinice grupe trupa "Sever" uspostavile su kontrolu nad naseljima Reznikovo i Kupino u Harkovskoj oblasti, nastavile širenje zone kontrole i neutralisale više od 270 ukrajinskih vojnika, 10 vozila i radarsku stanicu.

Jedinice grupe trupa "Zapad" poboljšale su položaje na liniji fronta i neutralisale do 200 ukrajinskih vojnika, dva oklopna borbena vozila, 12 motornih vozila, artiljerijsko oruđe i stanicu za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Jug" zauzele su povoljnije položaje i neutralisale do 160 ukrajinskih vojnika, 21 motorno vozilo i artiljerijsko oruđe.

Jedinice grupe trupa "Centar" oslobodile su naselja Novotroicko i Petrovsko u Donjeckoj Narodnoj Republici, nastavile napredovanje u Dobropolju i sprečile pokušaj deblokade opkoljenih ukrajinskih jedinica. U zoni njihovog delovanja neutralisano je do 495 vojnika, tri oklopna borbena vozila, 14 motornih vozila i četiri stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su napredovanje u dubinu ukrajinske odbrane i neutralisale više od 230 ukrajinskih vojnika, dva oklopna borbena vozila, sedam motornih vozila i artiljerijsko oruđe.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" zauzele su povoljnije položaje i neutralisale više od 50 ukrajinskih vojnika, 23 motorna vozila i dve stanice za radio-elektronsku borbu.

Sistemi PVO oborili su dve navođene avio-bombe i 909 bespilotnih letelica avionskog tipa.

(rt.rs)

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