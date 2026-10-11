„SRBIJA NE MORA DA SE ODREKNE RUSIJE DA BI UŠLA U EU“: Češki evroparlamentarac raskrinkao pritiske na Beograd
ČEŠKI poslanik u Evropskom parlamentu, zagovornik nacionalnog suvereniteta i član grupe "Evropa suverenih nacija", Ivan David smatra da Evropska unija marljivo radi na svojoj propasti, oduzima državama pravo da samostalno odlučuju o sopstvenim interesima, ocenivši da pritisak Brisela i posledice takve politike podstiču rast podrške suverenističkim strankama u Evropi.
On je istakao da se ne može govoriti o suverenitetu unutar Evropske unije.
- Podležemo propisima i moramo da sprovodimo direktive pod pretnjom sankcija. Sada žele da nas liše i poslednjih zaštitnih mehanizama – prava veta u spoljnoj i odbrambenoj politici, kao i u pitanjima oporezivanja. To je neprihvatljivo. Poštovanje suvereniteta drugih država se podrazumeva - naglasio je David u intervjuu za portal "Igl aj eksplor".
David je ocenio da Evropa ne može da sačuva kulturni identitet, društvenu koheziju i bezbednost bez radikalne promene pristupa masovnim migracijama.
- Štaviše, većina zapadnoevropskih zemalja već je prešla prekretnicu, što znači da će u roku od jedne generacije starosedelačko stanovništvo postati manjina. Mi u Istočnoj Evropi zaštićeni smo relativnim siromaštvom, jer socijalne beneficije koje možemo da ponudimo nisu toliko privlačne imigrantima - rekao je David.
Govoreći o odnosima Evrope i Rusije, David je ocenio da je najteži period u međusobnim odnosima verovatno već prošao i da deo političara već pokušava da pronađe put ka njihovoj normalizaciji.
- Inteligentni političari već gledaju u budućnost i pokušavaju da normalizuju odnose sa Rusijom, odnosno da uspostave odnose od kojih će obe strane imati koristi. To shvataju čak i mnogi koji su verovali u pobedu Ukrajine - rekao je David.
Osvrćući se na odnos Srbije prema Evropskoj uniji i Rusiji, David je ukazao na pritiske sa kojima se Beograd suočava zbog vojne neutralnosti i odluke da ne uvede sankcije Moskvi, iako nastavlja pregovore o članstvu u EU.
- Na osnovu čega bi Srbija morala da se odrekne svoje spoljne politike? To je pitanje moći, a ne morala, mada i moral ima svoju snagu. Srbija se već dugo suočava sa pritiscima, posebno da prekine veoma snažne veze sa Rusijom i Kinom - rekao je David, koji je i član međuparlamentarne delegacije EU i Srbije.
On je ocenio da je politička situacija u Srbiji izuzetno složena i ukazao na kako je naveo, naivnost dela građana koji veruju da bi im članstvo u EU donelo blagostanje.
- Ne, multinacionalne korporacije preuzele bi kontrolu nad svime što još ima neku vrednost. Ovde nije reč o ljudima - istakao je David.
Govoreći o mestu Srbije u budućnosti Evrope, David je rekao da nastoji da razvija odnose sa Beogradom sopstvenim kanalima. Podsetio je na dugogodišnje veze dveju zemalja i svoje protivljenje NATO bombardovanju Jugoslavije.
- Dok sam bio u vladi, glasao sam protiv bombardovanja — formalno sam se usprotivio preletima i prihvatanju 'kolateralne štete', odnosno ubijanju civilnog stanovništva -naveo je David.
Prema njegovim rečima, zagovornici suvereniteta vide budućnost Srbije u tesnijoj saradnji sa susednim zemljama sa kojima deli zajedničke interese.
Taj koncept je još u razvoju, a njegovi zagovornici nadaju se da će biti uspešniji od predratne Male antante, saveza Čehoslovačke, Jugoslavije i Rumunije.
David je ocenio i da se kod dela mlađe generacije u Srbiji patriotizam sve više potiskuje, dok preovladava individualizam i okrenutost ličnoj koristi.
- Veliki deo mlađe generacije sebe doživljava kao građane sveta, dok se patriotizam ismeva. Preovladava naivni egoizam: 'Gledam svoja posla i ličnu korist; nisu mi potrebni ni porodica, a kamoli zajednica, država ili zajednički moralni principi'. Oni znaju da nikome nije stalo do njih i da je politika Evropske unije cinična i lišena moralnih načela. Ne veruju nikome i ničemu, žele da uživaju u životu i da se zabavljaju, a Evropska unija im pruža mogućnost da putuju, studiraju ili rade bilo gde, ukoliko im se za to ukaže prilika - rekao je David, dodajući da je na sastancima delegacije primetio da je način na koji su srpski predstavnici glasali u velikoj meri zavisio od njihove generacijske pripadnosti.
(RT Balkan)
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