AMERIČKI MINISTAR: Nema zakonskih prepreka, isporuke dizela iz Rusije korisne za SAD
SPORAZUM između Vašingtona i Moskve o isporukama dizela iz Rusije je koristan za Amerikance, izjavio je američki ministar finansija Skot Besent.
-Ono što radimo služi interesima Amerikanaca, između ostalog i zato što omogućava smanjenje cena dizel-goriva, rekao je Besent za američke medije.
Besent je dodao da sankcije protiv Rusije ne smetaju sporazumu SAD i Rusije o isporukama dizel-goriva.
-To činimo koristeći sva zakonska ovlašćenja koja su nam na raspolaganju. Dakle, svaki član Kongresa koji tvrdi da nam neki raniji zakon ili trenutni predlog zakona Lindzija Grejema brane da ovo učinimo – greši, istakao je Besent.
Predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je u petak telefonom sa svojim američkim kolegom Donaldom Trampom. Američki lider izjavio je da je tokom razgovora postignut dogovor o isporuci dizel-goriva iz Rusije. Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države su veoma zadovoljne što dobijaju ruski dizel i on im je potreban.
Ruski lider je izrazio uverenje da će isporuke iz Rusije imati pozitivan uticaj na celokupnu svetsku ekonomiju.
sputnikportal.rs
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