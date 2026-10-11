Zvezda stala iza Rijere i odluke da kazni Kataija: Nijedan igrač nije iznad kluba

Crvena zvezda neće odstupiti od odluke Alberta Rijere da Aleksandra Kataija privremeno udalji iz takmičarske ekipe zbog nediscipline, potvrđeno je Novostima.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Na Marakani je jasno definisan princip – klupska hijerarhija mora da se poštuje, a nijedan fudbaler, bez obzira na ime, status i zasluge, ne može biti iznad kolektiva.

Podsetimo, slučaj Aleksandra Kataija izazvao je veliku pažnju zvezdaške javnosti, ali poruka koja dolazi iz kluba jasno ukazuje na to da se odluka trenera Alberta Rijere neće dovoditi u pitanje.

Španski stručnjak odlučio je da disciplinuje jednog od najvažnijih fudbalera Crvene zvezde, a u Ljutice Bogdana ne nameravaju da prave izuzetak zbog svega što je iskusni ofanzivac uradio noseći crveno-beli dres.

Katai je godinama jedan od simbola Zvezdinih uspeha, igrač koji je svojim golovima i partijama stekao ogromno poštovanje navijača. Ipak, u profesionalnom fudbalu prethodne zasluge ne mogu da budu opravdanje za kršenje timskih pravila.

Upravo je to suština čitave situacije. Trener mora da ima autoritet, odluke stručnog štaba moraju da se poštuju, a pravila ponašanja moraju da važe jednako za sve igrače. U suprotnom, dovodi se u pitanje hijerarhija u svlačionici i sposobnost stručnog štaba da upravlja ekipom.

Prema informacijama koje su se pojavile u javnosti, povod za Rijerinu odluku bila je reakcija Kataija prilikom izmene na utakmici sa Radničkim iz Niša. Španski trener, prema tim navodima, nije bio zadovoljan ponašanjem iskusnog fudbalera, zbog čega je odlučio da ga privremeno udalji iz takmičarske ekipe.

Važno je naglasiti da se ne radi o trajnom udaljavanju iz tima, već o disciplinskoj kazni. Kada odsluži suspenziju, Katai bi trebalo da se vrati u konkurenciju za sastav i ponovo stavi na raspolaganje stručnom štabu.

Katai je svojim igrama zaslužio posebno mesto u novijoj istoriji crveno-belih, ali to ne menja pravilo koje važi u svakom ozbiljnom klubu: nijedan igrač nije veći od kluba.

