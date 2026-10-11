Ručak dana

GULAŠ OD TELETINE U KREMASTOM SOSU: Švajcarski klasik koji osvaja na prvi zalogaj

Milena Tomasevic

11. 10. 2026. u 16:00

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Ovaj čuveni švajcarski klasik priprema se od tanko sečene teletine, svežih šampinjona, belog vina i pavlake, a odlikuje ga savršen spoj blagih, aromatičnih ukusa.

ГУЛАШ ОД ТЕЛЕТИНЕ У КРЕМАСТОМ СОСУ: Швајцарски класик који осваја на први залогај

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 600 gr telećeg mesa, najbolje od buta
  • 250 gr svežih šampinjona
  • 70 gr crnog luka
  • 70 gr putera
  • 150 ml belog vina
  • 250 ml slatke pavlake za kuvanje
  • ½ kašičice sitno rendane limunove korice
  • 1 kašičica seckanog peršuna
  • so i biber po ukusu

Priprema

1. Pripremite meso i pečurke. Teletinu isecite na tanke trakice, šampinjone na listiće, a luk sitno iseckajte.

2. Kratko ispržite teletinu. U tiganju zagrejte deo putera i meso kratko pržite na jačoj vatri, u manjim porcijama, kako bi ostalo sočno. Izvadite ga na tanjir i ostavite sa strane.

3. Prodinstajte luk i šampinjone. U isti tiganj dodajte preostali puter, luk i pečurke. Pržite dok luk ne omekša, a pečurke puste tečnost i blago porumene.

4. Dodajte belo vino. Nalijte vino i ostavite nekoliko minuta da provri i delimično ispari, uz mešanje kako bi se sa dna tiganja oslobodili svi ukusni sokovi.

5. Napravite kremasti sos. Dodajte pavlaku, limunovu koricu, so i biber. Kuvajte nekoliko minuta na umerenoj vatri, dok sos ne postane svilenkast i blago gust.

6. Završite jelo. Vratite teletinu u tiganj i kratko je zagrejte u sosu, tek toliko da se ukusi sjedine i meso bude potpuno pripremljeno. Na kraju pospite seckanim peršunom.

Kako poslužiti?

Ciriški specijalitet najlepše se slaže sa zlatno pečenim resti krompirom. Poslužite ga odmah, dok je sos topao i kremast, a meso mekano i sočno.

Prijatno! 

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