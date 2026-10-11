GULAŠ OD TELETINE U KREMASTOM SOSU: Švajcarski klasik koji osvaja na prvi zalogaj
Ovaj čuveni švajcarski klasik priprema se od tanko sečene teletine, svežih šampinjona, belog vina i pavlake, a odlikuje ga savršen spoj blagih, aromatičnih ukusa.
Sastojci
- 600 gr telećeg mesa, najbolje od buta
- 250 gr svežih šampinjona
- 70 gr crnog luka
- 70 gr putera
- 150 ml belog vina
- 250 ml slatke pavlake za kuvanje
- ½ kašičice sitno rendane limunove korice
- 1 kašičica seckanog peršuna
- so i biber po ukusu
Priprema
1. Pripremite meso i pečurke. Teletinu isecite na tanke trakice, šampinjone na listiće, a luk sitno iseckajte.
2. Kratko ispržite teletinu. U tiganju zagrejte deo putera i meso kratko pržite na jačoj vatri, u manjim porcijama, kako bi ostalo sočno. Izvadite ga na tanjir i ostavite sa strane.
3. Prodinstajte luk i šampinjone. U isti tiganj dodajte preostali puter, luk i pečurke. Pržite dok luk ne omekša, a pečurke puste tečnost i blago porumene.
4. Dodajte belo vino. Nalijte vino i ostavite nekoliko minuta da provri i delimično ispari, uz mešanje kako bi se sa dna tiganja oslobodili svi ukusni sokovi.
5. Napravite kremasti sos. Dodajte pavlaku, limunovu koricu, so i biber. Kuvajte nekoliko minuta na umerenoj vatri, dok sos ne postane svilenkast i blago gust.
6. Završite jelo. Vratite teletinu u tiganj i kratko je zagrejte u sosu, tek toliko da se ukusi sjedine i meso bude potpuno pripremljeno. Na kraju pospite seckanim peršunom.
Kako poslužiti?
Ciriški specijalitet najlepše se slaže sa zlatno pečenim resti krompirom. Poslužite ga odmah, dok je sos topao i kremast, a meso mekano i sočno.
Prijatno!
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