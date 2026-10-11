MILORAD DODIK: Pozivam sve koji vole Republiku Srpsku da glasaju za Aleksandra Vučića

NOSILAC liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić sastao se danas u Zrenjaninu sa predsednikom SNSD-a Miloradom Dodikom

Isk printskrin

On je na društvenoj mreži Iks poručio sledeće:

Ponovo s Aleksandrom Vučićem @avucic . Vidim da mu prija da svojom škodom krstari Srbijom i razgovara s ljudima - i znam da pobjeda nije pitanje. Ona se osjeća. I on je osjeća. Za Republiku Srpsku nema drugog izbora, niti ga je ikada bilo. Aleksandar Vučić je čovjek koji je Srbiju podigao, osnažio i vratio na mjesto koje joj pripada. Zato pozivam sve koji vole Republiku Srpsku, sve koji su odande porijeklom, sve koji su na bilo koji način vezani za nju - neka daju svoj glas. Neka glasaju za Aleksandra Vučića. Jer pobjeda Srbije je i naša pobjeda. I obrnuto. Tako je oduvijek bilo i tako će ostati. A nakon pobjede ukrstićemo iskustva o tome kome je više godio prelaz sa predsjedničke na premijersku poziciju. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 11, 2026

"Ponovo s Aleksandrom Vučićem. Vidim da mu prija da svojom škodom krstari Srbijom i razgovara s ljudima - i znam da pobjeda nije pitanje. Ona se osjeća. I on je osjeća.

Za Republiku Srpsku nema drugog izbora, niti ga je ikada bilo. Aleksandar Vučić je čovjek koji je Srbiju podigao, osnažio i vratio na mjesto koje joj pripada. Zato pozivam sve koji vole Republiku Srpsku, sve koji su odande porijeklom, sve koji su na bilo koji način vezani za nju - neka daju svoj glas. Neka glasaju za Aleksandra Vučića. Jer pobjeda Srbije je i naša pobjeda. I obrnuto. Tako je oduvijek bilo i tako će ostati.

A nakon pobjede ukrstićemo iskustva o tome kome je više godio prelaz sa predsjedničke na premijersku poziciju", poručio je Dodik.

BONUS VIDEO