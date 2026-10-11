Politika

MILORAD DODIK: Pozivam sve koji vole Republiku Srpsku da glasaju za Aleksandra Vučića

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11. 10. 2026. u 15:01

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NOSILAC liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić sastao se danas u Zrenjaninu sa predsednikom SNSD-a Miloradom Dodikom

МИЛОРАД ДОДИК: Позивам све који воле Републику Српску да гласају за Александра Вучића

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On je na društvenoj mreži Iks poručio sledeće:

"Ponovo s Aleksandrom Vučićem. Vidim da mu prija da svojom škodom krstari Srbijom i razgovara s ljudima - i znam da pobjeda nije pitanje. Ona se osjeća. I on je osjeća.

Za Republiku Srpsku nema drugog izbora, niti ga je ikada bilo. Aleksandar Vučić je čovjek koji je Srbiju podigao, osnažio i vratio na mjesto koje joj pripada. Zato pozivam sve koji vole Republiku Srpsku, sve koji su odande porijeklom, sve koji su na bilo koji način vezani za nju - neka daju svoj glas. Neka glasaju za Aleksandra Vučića. Jer pobjeda Srbije je i naša pobjeda. I obrnuto. Tako je oduvijek bilo i tako će ostati.

A nakon pobjede ukrstićemo iskustva o tome kome je više godio prelaz sa predsjedničke na premijersku poziciju", poručio je Dodik.

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