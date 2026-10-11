Politika

POTROŠILI SU VIŠE OD SEDAM MILIONA EVRA SAMO ZA KETERING: Čedomir Antić izneo šokantne podatke o finansiranju blokadera

Novosti online

11. 10. 2026. u 15:31

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PROFESOR Filozofskog fakulteta Čedomir Antić izneo je šokantnu informaciju da su blokaderi samo za hranu tokom blokada univerziteta potrošili više od sedam miliona evra, čime je otvorio pitanje porekla novca i načina na koji su finansirane aktivnosti tokom blokada.

ПОТРОШИЛИ СУ ВИШЕ ОД СЕДАМ МИЛИОНА ЕВРА САМО ЗА КЕТЕРИНГ: Чедомир Антић изнео шокантне податке о финансирању блокадера

Foto: Printskrin

Naime, Čedomir Antić je, govoreći o blokaderskim troškovima, naveo da je za ketering na univerzitetima izdvojena ogromna suma novca.

- Blokaderi su samo za ketering na univerzitetima potrošili preko sedam miliona evra - kazao je profesor Antić gostujući na TV Prva.

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