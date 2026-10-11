POTROŠILI SU VIŠE OD SEDAM MILIONA EVRA SAMO ZA KETERING: Čedomir Antić izneo šokantne podatke o finansiranju blokadera

PROFESOR Filozofskog fakulteta Čedomir Antić izneo je šokantnu informaciju da su blokaderi samo za hranu tokom blokada univerziteta potrošili više od sedam miliona evra, čime je otvorio pitanje porekla novca i načina na koji su finansirane aktivnosti tokom blokada.

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Naime, Čedomir Antić je, govoreći o blokaderskim troškovima, naveo da je za ketering na univerzitetima izdvojena ogromna suma novca.

- Blokaderi su samo za ketering na univerzitetima potrošili preko sedam miliona evra - kazao je profesor Antić gostujući na TV Prva.