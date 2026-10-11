Fudbal

UŽIVO, PARTIZAN - NOVI PAZAR: Parni valjak traži izlaz iz krize rezultata

Filip Milošević

11. 10. 2026. u 15:56

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Partizan i Novi Pazar od 17 časova u Humskoj igraju meč 11. kola Superlige Srbije, prenos utakmice pratite na portalu "Novosti".

УЖИВО, ПАРТИЗАН - НОВИ ПАЗАР: Парни ваљак тражи излаз из кризе резултата

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Uoči meča:
Stadion Partizana, sudija: Miloš Milanović

Partizan: Milošević – Samson, Simić, Lima, Jurčević – Zeković, Baba – Sek, Miladinović, Zubairu – Kojzek. Trener: Saša Ilić.

Novi Pazar: Matijašević – Miljković, Hadžimujović, Marinković, Stanković – Gadio, Davidović – Sadi, Togbe, Dauda – Ljajić.

Imperativ pobede za crno-bele: Izabranici Saše Ilića nalaze se u ozbiljnoj rezultatskoj krizi i trenutno zauzimaju tek 12. poziciju na tabeli. Nakon tronedeljne reprezentativne pauze, pobeda im je apsolutni imperativ kako bi krenuli ka vrhu.

S druge strane gostujući tim, koji sa klupe predvodi Strahinja Pandurović (nekadašnji trener Teleoptika i pomoćnik u Partizanu), zauzima 8. mesto na tabeli sa 13 bodova.

Glavna uzdanica gostiju biće legendarni bivši fudbaler Partizana, Adem Ljajić. 

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