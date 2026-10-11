Šta će reći Grobari? Obradović šokirao pred gostovanje Partizanu: "Nije važan za mene..."
Doskorašnji trener crno-belih vraća se pred navijače "parnog valjka".
Najzanimljiviji meč 5. runde Evrolige, u sklopu "duplog kola", igra se u Beogradskoj areni, gde će Partizan ugostiti Panatinaikos.
Duel nekadašnjeg prvaka Evrope i sedmostrukog šampiona Starog kontinenta privlači pažnju najviše zbog trenera "zelenih" Željka Obradovića.
Imao je srpski stručnjak priliku da pre dve sezone sedi na klupi Partizana, ali pred okršaj sa svojim bivšim klubom ne ističe lični motiv u prvi plan, već napominje da je učinak tima najvažniji.
"Zeleni" su deklasirali u grčkom prvenstvu ekipu Promiteasa sa 25 razlike (84:59), napravivši sjajnu uvertiru pred mečeve protiv crno-belih (13. oktobra) u Beogradu i tri dana kasnije sa Hapoelom iz Tel Aviva.
- Lično, utakmica protiv Partizana nije važna za mene, već za tim. Zato ćemo pokušati da se pripremimo na najbolji mogući način – kaže Obradović posle trjijumfa u Patrasu.
O utakmici protiv Promiteasa, trener Panatinaikosa pohvalio je pristup u većem delu meča, napomenuvši da ima prostora za napredak u ofanzivi.
- Mnogo minuta smo igrali ozbiljno. Defanzivno smo bili na nivou na kojem je trebalo da budemo, dok u napadu nismo bili toliko dobri. Bez obzira na to, čestitam ekipi na još jednoj pobedi – zaključio je Željko Obradović.
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