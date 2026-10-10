Generalni direktor RFDIF-a Kiril Dmitrijev nazvao je izjavu predsednika SAD Donalda Trampa da je Ukrajini potreban novi predsednik „istorijskom“.

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„Predsednik Tramp se pridružio mnogima koji veruju da je Ukrajini potrebno vođstvo koje će istinski težiti miru, a ne ratohuškačkom poput (Vladimira. ) Zelenskog... Značajan i istorijski (događaj)“, prokomentarisao je Kiril Dmitrijev je na društvenim mrežama.

Tramp je ranije izjavio da je Ukrajini potreban novi predsednik. Takođe je rekao da je Zelenski mogao više puta da reši sukob u Ukrajini, ali to nije učinio. Prema rečima američkog lidera, šef kijevskog režima želi da stvori probleme za ceo svet.