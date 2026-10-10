Svet

UKRAJINI POTREBAN NOVI PREDSEDNIK: Dmitrijev nazvao Trampove reči istorijskim

Novosti online

10. 10. 2026. u 21:08

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Generalni direktor RFDIF-a Kiril Dmitrijev nazvao je izjavu predsednika SAD Donalda Trampa da je Ukrajini potreban novi predsednik „istorijskom“.

УКРАЈИНИ ПОТРЕБАН НОВИ ПРЕДСЕДНИК: Дмитријев назвао Трампове речи историјским

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

„Predsednik Tramp se pridružio mnogima koji veruju da je Ukrajini potrebno vođstvo koje će istinski težiti miru, a ne ratohuškačkom poput (Vladimira. ) Zelenskog... Značajan i istorijski (događaj)“, prokomentarisao je Kiril Dmitrijev je na društvenim mrežama.

Tramp je ranije izjavio da je Ukrajini potreban novi predsednik. Takođe je rekao da je Zelenski mogao više puta da reši sukob u Ukrajini, ali to nije učinio. Prema rečima američkog lidera, šef kijevskog režima želi da stvori probleme za ceo svet.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN: Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku Dan počinjem i završavam molitvom

"VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN": Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku "Dan počinjem i završavam molitvom"