SKANDAL NA ZLATIBORU: Učesnici savetovanja tvrde da je Bojana Savović pretila hapšenjem sudija i tužilaca

KAKO saznaje naš portal od učesnika advokatskog savetovanja u hotelu „Mona“ na Zlatiboru, javna tužiteljka Bojana Savović, jedna od predstavnica Proglasa, izazvala je skandal tako što je napala kolege sudije i tužioce, preteći im hapšenjem i najavljujući da će, kada dođe na vlast, preurediti i policiju i pravosuđe i zavesti red.

Foto: printskrin N1/Utisak nedelje

Prema informacijama koje su nam preneli sagovornici sa skupa, Savović je maltene bila na ivici nervnog sloma, a pojedinim učesnicima je pokušala da zabrani i prisustvo.

Sedmo advokatsko savetovanje, koje Advokatska komora Beograda organizuje od 9. do 11. oktobra, okuplja advokate, sudije i javne tužioce, a među temama je i policijska tortura i zloupotreba policijskih ovlašćenja u Srbiji.

Naši sagovornici navode da je Savović, učestvujući kao panelistkinja, raspravu o postupanju policije pretvorila u napad na kolege i najavu obračuna posle promene vlasti. Osim toga, kako navode, iznosila je netačne podatke i ceo nastup je ličio na predstavljanje programa Proglasa, odnosno tzv "Studentske liste" i obračun sa aktuelnim režimom.

Podsećamo da ovo nije prvi put da Savović upućuje pretnje i histeriše na kolege. Pre nepune dve nedelje u „Utisku nedelje“, javno je govorila o trajnom uklanjanju pojedinih ljudi iz sudstva, policije i tužilaštva, uz poruku da „budu odstranjeni zauvek i žigosani u javnosti zbog toga“.

Savović je u toj emisiji tražila da zakoni, organi i procedure budu pripremljeni pre promene vlasti, kako otpušteni kasnije ne bi dobili sudske sporove, vratili se na posao i naplatili odštetu.