Politika

FUNKCIONERI "STUDENTSKE LISTE" U NIŠU NASRNULI NA MLADIĆE SA LIKOM GENERALA MLADIĆA: Vojkan Mladenović ih lično sklanjao (VIDEO)

В.Н.

10. 10. 2026. u 20:15

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PAR maloletnika došlo je sa zastavom na kojoj je Ratko Mladić, da bi funkicioneri "Studentske liste" u Nišu brutalno nasrnuli na njih.

ФУНКЦИОНЕРИ СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ У НИШУ НАСРНУЛИ НА МЛАДИЋЕ СА ЛИКОМ ГЕНЕРАЛА МЛАДИЋА: Војкан Младеновић их лично склањао (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Momke sa zastavom lično sklanjao Vojkan Mladenović, funkcioner "Studentske liste".

Inače, Mladenović je poznat po tome što je deo komisije ispred albanske koalicije, sa kojom su uspostavili saradnju.

Војкан МладеновићFoto: Foto: Printskrin

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