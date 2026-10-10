FUNKCIONERI "STUDENTSKE LISTE" U NIŠU NASRNULI NA MLADIĆE SA LIKOM GENERALA MLADIĆA: Vojkan Mladenović ih lično sklanjao (VIDEO)

KAKO saznaje naš portal od učesnika advokatskog savetovanja u hotelu „Mona“ na Zlatiboru, javna tužiteljka Bojana Savović, jedna od predstavnica Proglasa, izazvala je skandal tako što je napala kolege sudije i tužioce, preteći im hapšenjem i najavljujući da će, kada dođe na vlast, preurediti i policiju i pravosuđe i zavesti red.