Fudbal

Rijera posle pobede u Kragujevcu: "Fudbal je jednostavan, a mi umemo da ga zakomplikujemo"

У. Ћ.

10. 10. 2026. u 21:01

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Imao je šta da kaže Španac posle trijumfa Crvene zvezde nad Radničkim.

Ријера после победе у Крагујевцу: Фудбал је једноставан, а ми умемо да га закомпликујемо

FOTO: FK Crvena zvezda

Fudbaleri Crvene zvezde ubedljivo su savladali Radnički 1923 u Kragujevcu (3:0), u utakmici 11. kola Superlige Srbije odigranoj na "Čika Dači".

Posle slabijeg prvog poluvremena, u kome je domaćin ostavio bolji utisak, crveno-beli su podigli nivo igre u nastavku i zasluženo nose tri boda za Beograd. 

Bila je ovo i generalna proba za šampiona Srbije pred početak Lige konferencija i meča sa Luganom u Švajcarskoj u prvom kolu. 

Po završetku utkamice, javnosti se obratio šef stručnog štaba gostiju, Albert Rijera.

- Čestitam momcima, jer su odradili fantastičan posao. Tokom cele nedelje ponavljao sam koliko je važno pobediti nakon povratka igrača iz reprezentacija. Tada dolazi do mnogo različitih instrukcija i informacija iz reprezentativnih selekcija, koje igrači moraju da usvoje, a ponekad im je potrebno vreme da sve to povežu.

Videli smo dva različita poluvremena crveno-belih večeras u Kragujevcu.

- Što se tiče poluvremena, upravo to želim da istaknem – fudbal je ponekad čudan. Mi umemo da zakomplikujemo stvari, iako je fudbal zapravo jednostavan. Potrebno je da rešavamo situaciju po situaciju. Na poluvremenu smo razgovarali o tome kako da rešavamo određene situacije. Ne kažem da treba previše rizikovati, ali fudbal podrazumeva rizik. Upravo smo o tome razgovarali na poluvremenu i to nam je donelo rezultat - rekao je Rijera.

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