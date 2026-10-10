Rijera posle pobede u Kragujevcu: "Fudbal je jednostavan, a mi umemo da ga zakomplikujemo"
Imao je šta da kaže Španac posle trijumfa Crvene zvezde nad Radničkim.
Fudbaleri Crvene zvezde ubedljivo su savladali Radnički 1923 u Kragujevcu (3:0), u utakmici 11. kola Superlige Srbije odigranoj na "Čika Dači".
Posle slabijeg prvog poluvremena, u kome je domaćin ostavio bolji utisak, crveno-beli su podigli nivo igre u nastavku i zasluženo nose tri boda za Beograd.
Bila je ovo i generalna proba za šampiona Srbije pred početak Lige konferencija i meča sa Luganom u Švajcarskoj u prvom kolu.
Po završetku utkamice, javnosti se obratio šef stručnog štaba gostiju, Albert Rijera.
- Čestitam momcima, jer su odradili fantastičan posao. Tokom cele nedelje ponavljao sam koliko je važno pobediti nakon povratka igrača iz reprezentacija. Tada dolazi do mnogo različitih instrukcija i informacija iz reprezentativnih selekcija, koje igrači moraju da usvoje, a ponekad im je potrebno vreme da sve to povežu.
Videli smo dva različita poluvremena crveno-belih večeras u Kragujevcu.
- Što se tiče poluvremena, upravo to želim da istaknem – fudbal je ponekad čudan. Mi umemo da zakomplikujemo stvari, iako je fudbal zapravo jednostavan. Potrebno je da rešavamo situaciju po situaciju. Na poluvremenu smo razgovarali o tome kako da rešavamo određene situacije. Ne kažem da treba previše rizikovati, ali fudbal podrazumeva rizik. Upravo smo o tome razgovarali na poluvremenu i to nam je donelo rezultat - rekao je Rijera.
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