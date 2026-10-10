LIDER NAPREDNJAKA VUČEVIĆ BRUTALNO ODGOVORIO NA NOVE NAPADE NA VUČIĆA I UJEDINJENU SRBIJU: Uzalud vam jeftini spinovi, fotomontaže i laži!
LIDER naprednjaka Miloš Vučević izjavio je danas da dok se Aleksandar Vučić lavovski bori za stabilnost, ekonomski napredak i zaštitu nacionalnih interesa Srbije, "propali političari i dežurni mrzitelji ne prestaju sa vređanjem i podizanjem tenzija."
- U svojoj apsolutnoj nemoći i nedostatku bilo kakvog plana i programa, došli su do toga da montiranim snimcima i podvalama veštačke inteligencije, pokušavaju da blate veličanstvene skupove naroda koji jasno podržava politiku rada, mira i napretka. Narod odlično vidi ko gradi nove puteve, pruge, bolnice i fabrike, a ko živi od spletkarenja i botovskih hajki na društvenim mrežama. Uzalud vam jeftini spinovi, fotomontaže i laži — građanima Srbije ne možete podvaliti mržnju umesto realnih rezultata! Srbija neće stati! Pristojna, većinska Srbija uvek bira rad i rezultate, a ne tajkunske bajke i montirane napade! - poručio je Vučević.
(Dnevnik)
Preporučujemo
VUČEVIĆ SE OGLASIO NAKON SKUPA U KRAGUJEVCU: Narod se pita, Srbija ide napred
09. 10. 2026. u 22:31
"I JA PODRŽAVAM VUČIĆA" Lepa Lukić se obratila publici u Kragujevvcu (VIDEO)
09. 10. 2026. u 21:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)