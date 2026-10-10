LIDER NAPREDNJAKA VUČEVIĆ BRUTALNO ODGOVORIO NA NOVE NAPADE NA VUČIĆA I UJEDINJENU SRBIJU: Uzalud vam jeftini spinovi, fotomontaže i laži!

Dok se Aleksandar Vučić lavovski bori za stabilnost, ekonomski napredak i zaštitu nacionalnih interesa Srbije, propali političari i dežurni mrzitelji ne prestaju sa vređanjem i podizanjem tenzija. U svojoj apsolutnoj nemoći i nedostatku bilo kakvog plana i programa, došli su do toga da montiranim snimcima i podvalama veštačke inteligencije, pokušavaju da blate veličanstvene skupove naroda koji jasno podržava politiku rada, mira i napretka. Narod odlično vidi ko gradi nove puteve, pruge, bolnice i fabrike, a ko živi od spletkarenja i botovskih hajki na društvenim mrežama. Uzalud vam jeftini spinovi, fotomontaže i laži — građanima Srbije ne možete podvaliti mržnju umesto realnih rezultata! Srbija neće stati! Pristojna, većinska Srbija uvek bira rad i rezultate, a ne tajkunske bajke i montirane napade! — Miloš Vučević (@milos_vucevic) October 10, 2026