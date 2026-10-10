Politika

"I DALJE ČEKAM DUEL SA PRVIM NA NJIHOVOJ LISTI - HOĆU LI DOČEKATI?" Vučić kreće za Leskovac, pre puta narodu poslao važnu poruku (VIDEO)

В.Н.

10. 10. 2026. u 10:34

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ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", obratio se jutros građanima novom video porukom.

И ДАЉЕ ЧЕКАМ ДУЕЛ СА ПРВИМ НА ЊИХОВОЈ ЛИСТИ - ХОЋУ ЛИ ДОЧЕКАТИ? Вучић креће за Лесковац, пре пута народу послао важну поруку (ВИДЕО)

Foto: Printsrkin Instagram avucic

- Dragi narode. Pre svega, još jedno veliko hvala za Kragujevac sinoć. Hvala Šumadiji. Ja sam ovde na jugoistoku Srbije i krećem za Leskovac, za Jablanički okrug. Mnogo sam srećan kada vreme provodim sa običnim ljudima, vrednim ljudima, ljudima čije ruke su gradile i koje grade ovu našu prelepu zemlju - rekao je on.

- Za mene su po ko zna koji put danas u njihovim novinama danas rekli da postajem "dezintegrisana ličnost", što će reći sa psihičkim poremećajima, anksioznim stanjem i ne znam šta još. Ali znam da to nije Srbija budućnosti. Kada ne možete nekoga da pobedite, onda morate da ga nazivate bolesnikom ili ludakom. A ja sam tražio samo sitnicu. Samo sam tražio da razgovaramo. Samo sam hteo televizijsku debatu sa vašim prvim na listi, pa makar zaključili da sam dezintegrisan ili bilo kakav - rekao je on, i dodao:

- Ali pre toga, pobediću vas jer Srbija zaslužuje bolje od toga. Srbija zaslužuje da pobedimo zbog vrednih ljudi, da pobedimo zbog onih koji vole ovu zemlju, a ne zbog onih koji samo mrze. I to ne možete da sprečite. Uzgred, ja i dalje čekam televizijski duel sa prvim na listi studentskoj. Hoću li dočekati? Svi znamo odgovor. Srbija pobeđuje - kazao je Vučić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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