KAKO KURTI POMAŽE "STUDENTSKOJ" LISTI? Navodi o dogovoru sa albanskom koalicijom pred izbore u Srbiji!

DANA 29. septembra 2026. godine, u kabinetu Aljbina Kurtija u Prištini, u prisustvu direktora takozvane Obaveštajne agencije Kosova Petrita Ajetija, održan je sastanak lidera gotovo svih albanskih stranaka sa juga centralne Srbije. Prema navodima o ovom sastanku, dogovoreno je da na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, zakazanim za 25. oktobar 2026. godine, nastupe na zajedničkoj izbornoj listi.

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Iako je u ranijim razgovorima predstavnika institucija Albanije sa albanskim političkim predstavnicima sa juga centralne Srbije bilo reči o mogućnosti da nakon izbora priđu vladajućoj koaliciji i dobiju pozicije u izvršnoj vlasti, za šta se posebno zalagao predsednik opštine Bujanovac i lokalni lider "Alijanse za promene" (AZP), Arber Pajaziti, Kurti je, prema navodima, insistirao na drugačijem pravcu.

Kako se tvrdi, Kurtijev stav je bio da poslanici albanske koalicije ni na koji način ne ulaze u saradnju sa Srpskom naprednom strankom, već da podrže "Studentsku listu" i, ukoliko bude moguće, sa njom formiraju postizbornu koaliciju.

U skladu sa tom instrukcijom, poslanik u Skupštini Srbije i lider Partije za demokratsko delovanje (PDD), Šaip Kamberi, trebalo je da preko stranačkog sekretara Rahima Salihija organizuje dalje aktivnosti u vezi sa lokalnim biračkim odborima.

Naime, plan je da se posredstvom Pokreta slobodnih građana (PSG), sa čijim predstavnicima PDD ima dugogodišnju političku saradnju, mesta u proširenim sastavima lokalnih biračkih odbora koja pripadaju albanskoj koaliciji ustupe predstavnicima "Studentske liste" u mestima van sredina u kojima Albanci žive u većem broju.

Izuzetak bi, prema dogovoru, predstavljale opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, kao i opštine Raško-polimske oblasti, gde bi mesta koja pripadaju albanskoj listi bila ustupljena SDA Sandžaka (SDAS), drugoj partnerskoj stranci PDD-a.

S obzirom da je rok za predlaganje članova proširenog sastava lokalnih biračkih odbora 18. oktobar 2026. godine, aktivnosti na sprovođenju ovog plana započete su ubrzo nakon sastanka.

Istaknuti predstavnici PSG-a i njima bliskih političkih organizacija su u različitim delovima Srbije dobili ovlašćenja za predlaganje članova proširenih sastava lokalnih biračkih odbora, a istovremeno su stupili u kontakt sa lokalnim predstavnicima "Studentske liste".

Od njih su zatražili da u što kraćem roku obezbede što veći broj kandidata za članove biračkih odbora, uz "odrešene ruke" da u tom procesu deluju u ime "Albanske koalicije".

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