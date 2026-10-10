EMOTIVAN SNIMAK: "Posle 17 godina ponovili smo slikanje, samo ja starim" (VIDEO)
ALEKSANDAR Vučić prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" podelio je novi snimak na Instagramu.
- Posle sedamnaest godina ponovili smo slikanje, samo ja starim - naveo je Vučić u objavi.
Naime, na videu se vidi kako mu mnogi ljudi prilaze da se pozdrave sa njim.
Među njima se posebno izdvojila jedna gospođa, koja je prišla da se slika sa Vučićem i tom prilikom mu pokazala fotografiju sa njim koja je nastala pre 17 godina.
Kako je ovaj susret izgledao, pogledajte i sami:
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