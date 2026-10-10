Politika

SOCIOLOG DOVEO "STUDENTSKU LISTU" DO LUDILA: "Nisu uspeli ni da dotaknu Vučićeve glasače, masa ljudi je ostala uz njega" (VIDEO)

В.Н.

10. 10. 2026. u 10:56

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IVAN Živkov, sociolog, tokom gostovanja u jednoj od emisija izneo je nove navode o "studentskoj listi" koji će njihovim članovima i pristalicama teško pasti.

СОЦИОЛОГ ДОВЕО СТУДЕНТСКУ ЛИСТУ ДО ЛУДИЛА: Нису успели ни да дотакну Вучићеве гласаче, маса људи је остала уз њега (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks @LaziDetektor

On je istakao sledeće:

"Meni se čini, moj neki utisak je da svi ovi protesti nisu uspeli da probiju taj zid tradicionalnog biračkog tela Aleksandra Vučića. Ono što se dogodilo to je jedno prepakivanje dosadašnjih opozicionih glasača, dogodilo se jedno buđenje onih koji su bili apstinenti, koji su bili nezainteresovani za politiku, to se jeste dogodilo, ali ona masa ljudi po unutrašnjosti je ostala uz ovaj režim."

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