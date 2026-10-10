SOCIOLOG DOVEO "STUDENTSKU LISTU" DO LUDILA: "Nisu uspeli ni da dotaknu Vučićeve glasače, masa ljudi je ostala uz njega" (VIDEO)

SOCIOLOG DOVEO BLOKADERE DO LUDILA: "Blokaderi nisu uspeli ni da dotaknu Vučićeve glasače, masa ljudi je ostala uz Aleksandra Vučića!" Ivan Živkov: "Meni se čini, moj neki utisak je da svi ovi protesti nisu uspeli da probiju taj zid tradicionalnog biračkog tela Aleksandra Vučića. Ono što se dogodilo to je jedno prepakivanje dosadašnjih opozicionih glasača, dogodilo se jedno buđenje onih koji su bili apstinenti, koji su bili nezainteresovani za politiku, to se jeste dogodilo, ali ona masa ljudi po unutrašnjosti je ostala uz ovaj režim." — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) October 9, 2026