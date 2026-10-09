"Teško je poverovati u to"... Adam silver o saradnji NBA i Evrolige

Adam Silver, komesar NBA lige ne odustaje od saradnje sa Evroligom.

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Silver je govorio o pokretanju nove evropske lige.

- To je kao svaki pregovor. Razgovori traju. Razmenjujemo predloge sa Evroligom. Ona je trenutno postojeća liga koja okuplja klubove širom Evrope. Uz to, svaka zemlja ima svoju ligu. Teško je poverovati da u Evropi postoji 1.200 profesionalnih klubova. Evroliga je trenutno najviši nivo takmičenja - rekao je Silver u Makau

Upravo tamo su Hjuston i Dalas otvorili NBA "Čajna gejms 2026".

Iako je Evroliga prvu ponudu odbila, Adam Silver nada se da će do dogovora da dođe.

- Nadamo se da ćemo postići dogovor sa Evroligom.

Smatra Silver da će projekat NBA Evropa zaživeti, sa ili bez Evrolige.

- Da, ali ćemo pronaći dogovor sa njima. Mislim da hoćemo.

Interesovanja investitora ne manjka.

- To je spoj postojećih košarkaških klubova, nekih velikih evropskih fudbalskih brendova i ljudi koji na drugim tržištima osnivaju klubove od nule.To je jedinstvena prilika da budete NBA tim u Londonu, Parizu, Madridu ili Minhenu. Neka od najvećih tržišta u Evropi, neka od najvećih tržišta na svetu – tako ljudi vide te prilike.

Početak NBA Evropa zakazan je za sezonu 2027/28. Sastojaće se od 16 klubova, 12 stalnih učesnika, a četiri će dati FIBA liga šampiona kao i kvalifikacije kroz domaća prvenstva.