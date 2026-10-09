VUČIĆ NIKAD JASNIJI: Pokušali su da nam sruše Srbiju

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", govorio je na mitingu u Kragujevcu.

Foto: printskrin TV Informer

- Pokušali su, neću dugo o njima, da nam sruše Srbiju, ne samo da podele naše porodice, odvoje decu od roditelja, od baka i deka. Da stuše vrednosti, da ne odlučujete vi o svemu, nego plenumi i neko sa strane. Nikada neće da izađu u debatu sa mnom. Njihov prvi na listi neće sa mnom, jer žele vama, građani Srbije, da kažu "na pamet nam ne pada da vam polažemo račune". To je ono što je najopasnije. Hoćete da vas podsetim da nisu kamen na kamenu ostavili? Nijednu nam fabriku ostavili nisu. Danas Kragujevac, sa manje stanovnika, ima 14.000 više zaposlenih. Njihov najnoviji spot je mračan, oni računaju vreme od 2012. jer je za njih bilo idealno, jer su tad mogli da pljačkaju - kazao je Vučić.