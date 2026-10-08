ŠMIT JE "POLITIČKI MRTVAC": Nemcu stigao žestog odgovor iz Republike Srpske
BIVŠI nelegalni visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit rekao je, posle izbora u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj na kojima je pobedila SNSD Milorada Dodika, da je Dodik "politička životinja", a odmah je stigao odgovor iz Banjaluke.
- Dodik možda i jeste 'politička životinja', ali si ti sasvim sigurno 'politički mrtvac' - rekao je portparol SNSD-a, Radovan Kovačević, a prenosi RTRS.
On je dodao da je to upravo zahvaljujući Dodiku.
Podsetimo, Šmit je komentarišući izbore u BiH koji su nedavno održani, opisao Dodika kao političara bez skrupula.
Inače, protiv Dodika je podneta prijava jer se oglušio o Šmitove zakone, te je osuđen na novčanu kaznu i zabranu bavljenja politikom šest godina. On se povukao sa funckije predsednika RS, ali je uspeo i da diplomatskim kanalima dokaže štetnost delovanja Šmita i on je ubrzo otišao iz BiH.
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