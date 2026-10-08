Fudbal

To samo ima u Bosni i Hercegovini! Pao dogovor da Borac iz Banjaluke bude šampion, Hrvat sve otkrio

М.П.

08. 10. 2026. u 07:14

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Bivši trener mostarskog Zrinjskog Igor Štimac, izneo je šokantne tvrdnje u jednom podkastu.

То само има у Босни и Херцеговини! Пао договор да Борац из Бањалуке буде шампион, Хрват све открио

Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Štimac je tokom gostovanja u emisiji "Inkubator" izneo saznanje da je njegov klub bio miniran iznutra kako ne bi postao šampion Bosne i Hercegovine.

- Ja sam saznao, odnosno dobio potvrdu da u svom klubu imam određene strukture koje su htele ili dogovorile da Borac bude prvi te godine - rekao je Igor Štimac.

Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

 

Štimac nije precizirao na koje je tačno strukture mislio, niti je javno izneo detalje o tome ko je bio uključen u takav dogovor.

Njegove tvrdnje, koje za sada nisu potvrđene činjenice, odnose se na prošlu sezonu kada je Borac iz Banjaluke osvojio titulu sa 15 bodova više u odnosu na klub iz Mostara. Štimac je posle toga dobio otkaz.

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