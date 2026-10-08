To samo ima u Bosni i Hercegovini! Pao dogovor da Borac iz Banjaluke bude šampion, Hrvat sve otkrio
Bivši trener mostarskog Zrinjskog Igor Štimac, izneo je šokantne tvrdnje u jednom podkastu.
Štimac je tokom gostovanja u emisiji "Inkubator" izneo saznanje da je njegov klub bio miniran iznutra kako ne bi postao šampion Bosne i Hercegovine.
- Ja sam saznao, odnosno dobio potvrdu da u svom klubu imam određene strukture koje su htele ili dogovorile da Borac bude prvi te godine - rekao je Igor Štimac.
Štimac nije precizirao na koje je tačno strukture mislio, niti je javno izneo detalje o tome ko je bio uključen u takav dogovor.
Njegove tvrdnje, koje za sada nisu potvrđene činjenice, odnose se na prošlu sezonu kada je Borac iz Banjaluke osvojio titulu sa 15 bodova više u odnosu na klub iz Mostara. Štimac je posle toga dobio otkaz.
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