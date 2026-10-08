OVO GRAĐANI SRBIJE MISLE O POLITICI "STUDENTSKE LISTE": Nakon ulizičke izjave Srđana Milovojevića, pojavila se reakcija naroda (VIDEO)
NIJE nikakva novost da izdajnici srpskog roda koji rade sve u interesu da slome našu državu, "šuruju" i neguju dobre odnose sa Hrvatima. Još jedan u nizu dokaza toga su izjave Srđana Milivojevića.
Naime u jednom od videa Milivojević šalje jasnu poruku svim građanima Hrvatske o tome kako će biti dragi i rado viđeni gosti u Beogradu.
Međutim, ubrzo je usledila reakcija srpskog naroda na pomenute izjave i "prijateljstvo" sa Hrvatima.
Video dovoljno govori sam za sebe. Pogledajte u nastavku o čemu je reč:
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