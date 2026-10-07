VUČIĆ: Jedino glas za našu listu je siguran glas protiv blokadera

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić istakao je da je jedini glas protiv "studentske" liste je glas za "Ujedinjenu Srbiju"

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

- Jedino glas za našu listu je siguran glas protiv blokadera. Rasim Ljajić kaže da će biti tas na vagi, kažu to iz SPS-a, kaže to Karić. Hoću da se fokusiram samo na broj glasova. Ne volim te priče 26., 27. Važno je šta će biti 25. oktobra. To je jedino važno. Razgovaraću sa svima, a jedino sam zadovoljan sa 47 posto, a preko 50 posto važećih glasova - istakao je Vučić i dodaje:

- Jovanović ima veću šansu da pređe cenzus, nego Goran Ješić. Jer se on dodvorava blokaderima. Da se dopadneš svima, nikad neće proći u politici. Ovo je bio besplatan savet od nekoga ko dobro zna kako se vodi izborna kampanja - istakao je Vučić.

Govorio je i o hapšenju koje najavljuje Srdanović,

- Narode, da znate, neće da me uhapse zbog nečega što sam ukrao, jer nisam ukrao ništa. Našli su mi stotine vila, restorana, vinarija i na kraju nijedan nije moj, ali nisu mogli da nađu ni kuću u inostranstvu i stan u inostranstvu. Zato me goni Srdanović, jer je moj greh što sam pokazao koji će lekovi da vam budu jeftini. Nisam smeo da vam objasnim šta će da pojeftini. Jedva čekam da idem u zatvor za to, za zvučni top, nepostojeći takođe - rekao je Vučić.