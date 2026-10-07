"JOVO BAKIĆ JE MNOGO LUKAVIJI NEGO ŠTO MISLITE" Vučić: On je veoma opak i opasan čovek

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, govorio je na televiziji Infomer i o "programu" studentske liste.

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- Nikad se nisu pentrali do prozora dok sam ja bio predsednik. Neke ženice će morati tri sata da skidaju nalepnice sa onoga što pripada građanima Srbije. Šta su rekli večeras? Ništa? Vukan bi bolje napisao taj program njihov. Imaju neki ljudi koji žele da vide program. Jovo Bakić je mnogo lukaviji nego što mislite i to jeste njegova politika. On nije Jovo Bakić, on je studentski lider i lider Studetnske liste. Problem je Vladimira Đukanovića, što nekad i zbog svoje sujete prebacuje stvari na lični nivo. Namere Jove Bakića su zločinačke protiv Srbije i vrlo zlosutne. On je veoma opak i opasan čovek. To je politika Studentske liste. Ti ljudi su opravdali korišćenje sekire - rekao je Vučić.

- Nikada nisu imali ideje i ideologiju. Ne mislim ništa posebno dobro o Milu Lomparu, ali on je pokazao da ideju nekakvu ima. O tome što govore kako sam Rusiju izdao - Putin je ćaci i Putin ne razume. Imamo odnos poštovanja, korektan odnos. Zna Putin da vodim računa o odnosima Rusije i Srbije. Jedini sam čovek u Srbiji koji je posle Nikole Pašića dobio orden Aleksandra Nevskog. Od Si Đinpinga dobio sam Orden prijateljstva, jedan od trojice ljudi na svetu. Tramp je šarmantan čovek, razume značaj Izraela, problema na Bliskom istoku, ušao je u duboko blato, nisam siguran da bi to ponovio. On će nastaviti da bude predsednik, ali on svakako želi mir u svetu, siguran sam da ne voli ratove, to sam se lično uverio i njegovi ljudi ne vole ratove, ali mira u svetu neće biti