Politika

VUČIĆ PORUČIO: "Idem u borbu", ja sam beskrajno zahvalan našim ljudima na podršci

В. Н.

05. 10. 2026. u 21:14

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PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandr Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostuje u emisji „Ćirilica“ autora Milomira Marića, na TV Prva.

ВУЧИЋ ПОРУЧИО: Идем у борбу, ја сам бескрајно захвалан нашим људима на подршци

Foto: printskrin Prva TV

Vučić je govorio o svemu onome što je obeležilo njegov mandat i o svoj podršci koju je dobijao od naroda.

- Ja sam beskrajno zahvalan našim ljudima na podršci. To jutro, kada sam odlazio iz predsedništva, čovek mora da bude svestan da će to da se dogodi i na svakom drugom mestu, i da odete iz politike, i da budete pripremljeni. I tog dana kada sam otišao, i možda pola sata, sat sam se osećao onako, kao usamljen čovek, potpuno promenjenog života, iznenada. Onda sam rekao: "Idem u borbu".

To je bilo za mene posebno emotivno veče. Ljudi su, u stvari, napisali samo jednu reč, i to mi je bila najlepša i najvažnija reč, a to je: "Hvala". Kada analiziram, setim se milion stvari kroz koje smo prošli od kada sam postao i predsednik vlade, i šta smo zatekli, i sve drugo. Dakle, 10 godina sam verno služio kao predsednik Republike svom narodu.

Vučić je istakao da je tokom mandata bilo previše "teških trenutaka i donošenja teških odluka.

- Ne biste verovali koliko problema i koliko stvarnih pritisaka imate. Dovoljno je da pogledate koliko neke političke stranke nisu bile u stanju da izdrže pritisak na društvenim mrežama jedan dan. Možete da mislite kako bi izdržali pritisak da im dolazi iz Brisela, Berlina, Vašingtona, Moskve, bilo kojeg velikog centra moći. To su mnogo teži i mnogo ozbiljniji pritisci. I mi smo to uspevali da izdržimo i da se borimo za svoju zemlju sve ove godine. Moj je posao da budem uz narod i da budem sa narodom. Moja snaga i moja današnja moć ne proizlazi iz bilo kakve funkcije, jer je nemam. Ona proizlazi iz poverenja naroda u mene - kazao je Vučić.

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