GRAĐANI NA KONJARNIKU POZDRAVLJALI AKTIVISTE SNS: Uzvikivali "Aco, Srbine" u znak podrške Aleksandru Vučiću (VIDEO)

AKTIVISTI Srpske napredne stranke postavili su štandove na Konjarniku u sklopu predizborne kampanje.

Foto: Printscreen

Njih su pozdravljali građani koji su prolazili automobilima i uzvikivali "Aco, Srbine" u znak podrške Aleksandru Vučiću.

Podsetimo, vanredni parlamentarni izbori u Srbiji će biti održani 25. oktobra, a Vučić ih je raspisao 9. septembra, istovremeno raspustivši Skupštinu.

Foto: Printscreen

Što se lista tiče, rok za njihovo podnošenje istekao je u ponoć 4. oktobra, a RIK je do sada proglasio 17 lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena. Dakle, trenutno je u izbornoj trci 16 lista, a konačna zbirna lista mora biti objavljena najkasnije 9. oktobra.