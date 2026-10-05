Politika

GRAĐANI NA KONJARNIKU POZDRAVLJALI AKTIVISTE SNS: Uzvikivali "Aco, Srbine" u znak podrške Aleksandru Vučiću (VIDEO)

24 Седам

05. 10. 2026. u 20:41

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AKTIVISTI Srpske napredne stranke postavili su štandove na Konjarniku u sklopu predizborne kampanje.

ГРАЂАНИ НА КОЊАРНИКУ ПОЗДРАВЉАЛИ АКТИВИСТЕ СНС: Узвикивали Ацо, Србине у знак подршке Александру Вучићу (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Njih su pozdravljali građani koji su prolazili automobilima i uzvikivali "Aco, Srbine" u znak podrške Aleksandru Vučiću.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podsetimo, vanredni parlamentarni izbori u Srbiji će biti održani 25. oktobra, a Vučić ih je raspisao 9. septembra, istovremeno raspustivši Skupštinu.

Foto: Printscreen

Što se lista tiče, rok za njihovo podnošenje istekao je u ponoć 4. oktobra, a RIK je do sada proglasio 17 lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena. Dakle, trenutno je u izbornoj trci 16 lista, a konačna zbirna lista mora biti objavljena najkasnije 9. oktobra. 

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