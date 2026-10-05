"ZNAŠ KAKO SAM JA SREĆAN SA JEDNOM ĆERKOM, A TI...": Emotivni susret Vučića sa porodicom Maksimović (VIDEO)

ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ i kandidat za budućeg premijera, i danas je za volanom svoje „škode“ i među narodom, nastavljajući kampanju po Južnobanatskom okrugu, a tom prilikom posetio je porodicu Maksimović u Banoštoru, u opštini Beočin

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Ponosni roditelji dobili su tri predivne devojčice iz postupka vantelesne oplodnje koji finansira država Srbija.

Vučić je naveo da je ovo jedna od najlepših priča u celoj Srbiji.

- Dobili su na leto 2025. godine trojke. To su jedine trojke u Srbobranu rođene vantelesnom oplodnjom. To su Tara, Mila i Nađa. Ništa nisam pogrešio, još me mozak služi - rekao je Vučić kroz smeh.

On je emotivno ponovio da je to najlepša priča, i da su se roditelji mnogo borili da dobiju decu.

- Anđeli, srce malo, dušo mala - rekao je Vučić kada ih je ugledao.

- Joj kako su lepe, joj kako ste vi bogati - rekao je Vučić, na šta se mala Mila u očevom naručju postidela i sakrila, što je izazvalo oduševljenje kod Vučića.

- Da ništa nigde nismo uradili, ovo je jedino vredno i najsrećniji sam na svetu - rekao je on u razgovoru sa domaćicom koja je objašnjavala kako su se prijavili za vantelesnu oplodnju.

On se obratio i domaćinu.

- Gorane, ti mora da si najsrećniji. Tri kćerke... Znaš li kako sam ja srećan sa jednom kćerkom. Ja to kažem i mom ocu, on ima dvojicu sinova. Ne može da razume šta je kad dobiješ žensko dete. To je posebna ljubav - rekao je Vučić.