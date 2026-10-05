"ZNAŠ KAKO SAM JA SREĆAN SA JEDNOM ĆERKOM, A TI...": Emotivni susret Vučića sa porodicom Maksimović (VIDEO)
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ i kandidat za budućeg premijera, i danas je za volanom svoje „škode“ i među narodom, nastavljajući kampanju po Južnobanatskom okrugu, a tom prilikom posetio je porodicu Maksimović u Banoštoru, u opštini Beočin
Ponosni roditelji dobili su tri predivne devojčice iz postupka vantelesne oplodnje koji finansira država Srbija.
Vučić je naveo da je ovo jedna od najlepših priča u celoj Srbiji.
- Dobili su na leto 2025. godine trojke. To su jedine trojke u Srbobranu rođene vantelesnom oplodnjom. To su Tara, Mila i Nađa. Ništa nisam pogrešio, još me mozak služi - rekao je Vučić kroz smeh.
On je emotivno ponovio da je to najlepša priča, i da su se roditelji mnogo borili da dobiju decu.
- Anđeli, srce malo, dušo mala - rekao je Vučić kada ih je ugledao.
- Joj kako su lepe, joj kako ste vi bogati - rekao je Vučić, na šta se mala Mila u očevom naručju postidela i sakrila, što je izazvalo oduševljenje kod Vučića.
- Da ništa nigde nismo uradili, ovo je jedino vredno i najsrećniji sam na svetu - rekao je on u razgovoru sa domaćicom koja je objašnjavala kako su se prijavili za vantelesnu oplodnju.
On se obratio i domaćinu.
- Gorane, ti mora da si najsrećniji. Tri kćerke... Znaš li kako sam ja srećan sa jednom kćerkom. Ja to kažem i mom ocu, on ima dvojicu sinova. Ne može da razume šta je kad dobiješ žensko dete. To je posebna ljubav - rekao je Vučić.
Preporučujemo
VUČIĆ: Narod je shvatio da je zemlja u opasnosti i da treba zemlju braniti
05. 10. 2026. u 21:34
VUČIĆ PORUČIO: "Idem u borbu", ja sam beskrajno zahvalan našim ljudima na podršci
05. 10. 2026. u 21:14
"NE DAM IM DA SRUŠE SRBIJU" Vučić u "Ćirilici"
05. 10. 2026. u 21:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)