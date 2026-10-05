Politika

"SVE ŠTO KAŽU – SLAŽU": Vučić o političkim protivnicima

В.Н.

05. 10. 2026. u 12:07

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić poručio je u Petrovaradinu da su se, kako je naveo, njegovi politički protivnici „ujedinili pod patronatom stranaca“, tvrdeći da ih je posebno pogodila podrška koju mu je pružio Vladimir Putin.

СВЕ ШТО КАЖУ – СЛАЖУ: Вучић о политичким противницима

Foto: Printskrin/ Infomer TV

- Oni su se svi ujedinili, pod patronatom stranaca. I vidim da ih je strašno zabolelo to što me je Putin podržao. Šta da im radim?

Pa su probali da izmisle da je Putin od kartona, pa da je Tramp od kartona, pa su svi od kartona. Onda su izmislili, kaže Fico, da tog dana nije hteo da dođe. Sve što kažu – slažu.

I samo razmislite: ne plaše se oni mene i ne idu sa mnom na duel zato što sam ja mnogo opasan i mnogo pametan. Ne. Oni hoće vama da kažu: "Mi, narode, vama nećemo da polažemo račune."

Oni hoće da vam kažu: "Zna se kome služimo, samo njih slušamo."

I nemojte da mislite da preterujem - rekao je Vučić.

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