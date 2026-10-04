Politika

POGLAVNIK JOVO POZVAO "STUDENTE" DA LAJU KAO PSI: Blokaderski lavež odjekivao Novim Pazarom! (VIDEO)

В.Н.

04. 10. 2026. u 10:34

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NA predizbornom skupu tzv. studentske liste u Novom Pazaru, govorio je blokaderski poglavnik Jovo Bakić.

ПОГЛАВНИК ЈОВО ПОЗВАО СТУДЕНТЕ ДА ЛАЈУ КАО ПСИ: Блокадерски лавеж одјекивао Новим Пазаром! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Bakić je vređao građane većinske Srbije, nazivajući ih nepismenima i varvarima, a zatim je pozvao okupljene da laju kao psi, što su oni zdušno prihvatili.

Blokaderski lavež je dugo odjekivao Novim Pazarom.

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