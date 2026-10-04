Politika

STAVITE KAPULJAČE KAD NAPADATE POLICAJCE: "Nezavisni" posmatrač iz CRTE uči blokadere kako da se bave teororizmom (AUDIO)

В.Н.

04. 10. 2026. u 10:17

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VLADIMIR Tupanjac iz Crte, tokom "obuke" za blokadere ih instruiše za napade na policiju.

СТАВИТЕ КАПУЉАЧЕ КАД НАПАДАТЕ ПОЛИЦАЈЦЕ: Независни посматрач из ЦРТЕ учи блокадере како да се баве теороризмом (АУДИО)

crta

 - Ako već morate da napadate policiju, uradite to pametno i stavite kapuljače - kaže Tupanjac na snimku.

"Gospodin" sa snimka:

crta

Vladimir Tupanjac

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