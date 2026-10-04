Politika

ZAMISLITE OVAKVU KREATURU ZA PREMIJERA: Snimak "performansa" Ilije Srdanovića iz Vranja tera suze na oči - Od muke naravno

В.Н.

04. 10. 2026. u 09:47

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NIJE njemu lako, ni nama koji ovo vidimo.

ЗАМИСЛИТЕ ОВАКВУ КРЕАТУРУ ЗА ПРЕМИЈЕРА: Снимак перформанса Илије Срдановића из Врања тера сузе на очи - Од муке наравно

sara tot/iks

 - Srdanovićeva predizborna kampanja u Vranju doživela je vrhunac njegovog talenta. Prvo cmače 3 puta a onda kreće njihanje kukova sve sa papirni srcem oko vrata. Zamislite ovu kreaturu na mestu premijera - napisala je korisnica Iksa.

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