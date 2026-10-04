Politika

SRBOMRZITELJKA AIDA ĆOROVIĆ OPET SIPA OTROV: Srbija je u ratu, Srbi su izazvali i ratove devedesetih

В.Н.

04. 10. 2026. u 10:22 >> 10:29

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SRBOMRZITELjKA Aida Ćorović kaže da su Srbi krivi za ratove devedesetih.

СРБОМРЗИТЕЉКА АИДА ЋОРОВИЋ ОПЕТ СИПА ОТРОВ: Србија је у рату, Срби су изазвали и ратове деведесетих

Foto: Printscreen/RIA novosti

Osoba koja je svojom histerijom zaradila kartu u jednom smeru za psihijatrijsku ustanovu deli lekcije Srbima.

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