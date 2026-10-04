Politika

KANDIDATKINJA STUDENTSKE LISTE STIDELA SE SAHRANE RATKA MLADIĆA: Stidi li se transparenta u Novom Pazaru?

В.Н.

04. 10. 2026. u 10:00

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KANDIDATKINjA Studentske liste Slavica Filipović gadi se srpskog heroja Ratka Mladića.

КАНДИДАТКИЊА СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ СТИДЕЛА СЕ САХРАНЕ РАТКА МЛАДИЋА: Стиди ли се транспарента у Новом Пазару?

Foto: Novosti

 - Osećaj stida. Nepodnoljšiv. - napisala je Filipović na Iksu na dan sahrane generala Mladića.

Foto: Printskrin Iks

Objava blokaderke

Naravno da se neće oglasiti danas povodom transparenta u Novom Pazaru.

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