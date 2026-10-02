PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjenja Srbija", Aleksandar Vučić nastavio je da obilazi Srbiju i razgovara sa narodom.

Foto: Printscreen/Informer TV

Vučić u Aleksincu

Ori se "Aco, Srbine". Zahvalio se na dočeku.

- Nekoliko važnih stvari. Pre svega, hoću da se izvinim zbog svih mojih grešaka, radio sam, grešio sam, ali sam se uvek borio za svoj narod. Ima jedna stvar koja se najdirektnije tiče Aleksinca, rekao sam da ćemo da obezbedimo milijardu i 300 miliona evra za 69 bolnica širom Srbije. Pre svega to radim zbog građana, zbog dece, zbog starih. Od marta meseca ćemo krenuti sa radovima - rekao je Vučić.

- Najsigurniji smo da ćemo sledeće godine imati povećanja za penzionere i jednokratna davanja - rekao je.

Zamolio je građane da ne nasedaju na provokacije.

- Imaju poseban pik na žene, najviše na svetu vole da tuku žene. Obratite pažnju, niko nije rekao - izvinite, žao nam je. Ne, njihov prvi na listi pojavio se i kazao - uradili ste šta je trebalo da uradite. Zašto ne idu na dijalog? Ne idu jer neće da kažu, znaju da ću ja da insistiram na planu i programu, znaju da bi ih pitao za sankcije Rusiji... Oni neće na debate, neće našem narodu da polažu račune, oni račune polažu plenumu. Njih interesuju samo oni i plenum, a ko plenumu naređuje i daje pare, to su stranci. Kada sam pozvao Srdanovića na duel, on legao u krevet, on je time pokazao nepoštovanje ne prema meni, već prema vama. Oni vam jasno kažu - vladaćemo kako hoćemo. Imaš ti neku politiku? Biće sve dobro samo da promenimo ovo zlo. Jedini im je argument lične uvrede i dehumanizacija. Slučajno Putin sinoć kazao - Vučić vodi uravnoteženu politiku, ja kažem - najviše se obradovao moj otac, pošto Putina mnogo voli. Ko bi nam to vodio državu? Znate li ko im je kandidat za premijera? Šoškić je onaj koji nam je uništio dinar, takvog bi da nam vrate za premijera. Mi do danas imamo 15 proglašenih lista, od toga ubedljivo najstarija lista je takozvana studentska lista. Od naše liste njihova lista je starija 1.750 godina. Oni imaju 250 kandidata, mi imamo 250. Kada saberete njihove godine i naše, oni su stariji 1.750 godina. Neće biti 31 ministar nego 12, smanjivaćemo troškove. Ili ćeš da radiš ili nećeš tu da budeš. Disciplina mora da postoji i moraće mnogo toga da se promeni - naveo je.

Kazao je da će nervoza blokadera biti sve veća. Podsetio je na nasilje u Nišu.

- Ja sam ponosan što smo mi jedini koji im se danas suprotstavljaju. Nervoza im raste, napadaće ljude, naš je posao da ih pobedimo olovkom, na najlepši i najčistiji način. Neka se svađaju sa nekim drugim. To što mi za njih nismo ljudi, to govori o njima. Oni za nas jesu ljudi, mi ćemo da im pružamo ruku. Zamislite Ana Brnabić došla u emisiju, ona odbila da Ani pruži ruku. Gde to ima? Hvala za svaku vrstu podrške i za svu ljubav i hrabrost. Mi ćemo da poštujeo žene, bez žene ne postoji ništa, a oni koji tuku žene neka idu u prošlost i tamo ostanu. Ja im nikada neću uzmaći i nakada im se neću skloniti - poručio je.

Foto: Printscreen/Informer TV

U poseti selu Krušar

Vučić je u poseti selu Krušar. Kaže da je čudesan kraj.

Meštane je upitao šta im je potrebno, na šta je dobio odgovor da su to putevi, škola, dom kulture, kao i kanalizacija.

- Gradilo se nekad u vreme komunizma i socijalizma, a onda niko o tome nije brinuo. Zato bih voleo da nađemo nekog ko bi iznajmio to, održavao - rekao je Vučić.

- Već pre Nove godine ćemo dobar deo toga da uradimo, ako dobijemo vaše poverenje - kazao je.

Vučić je posetio i domaćinstvo Radovanović.

- Kazao je da ga više ljudi dočekuje od kada nije predsednik, nego od kada jeste. Zahvalan sam ljudima. Mi ćemo da se borimo. Blizu smo ne lake, ali značajne i velike pobede - rekao je.

Kazao je da je do sada prešao 2.880 kilometara.

- Mnogo su bolji putevi nego što sam mislio - rekao je.

O blokaderima

Vučić ističe da se juče zaprepastio kada je čuo da neko neće da bude u određenoj emisiji ako idu nečije reklame.

- Pa ti živiš od toga. Ali ostavite po strani taj samoupravljački model mozga, zamislite na šta bi naša država ličila da takvi upravljaju zemljom. To bi značilo da na RTS ne sme da se pojavi niko, niti da se čuje drugačije mišljenje, a ako postoji odmah da organizujemo Goli otok ili sličan logor, jer mi, novinari smo ti koji ćemo biti protiv toga - rekao je on.

O Srdanoviću

O tome što je Ilija Srdanović zaposlio sina u KC Vojvodine, kaže:

- Nemam ništa protiv toga. Njegova je stvar. Ako mu je dete vredno. Žao mi je što je morao da koristi svoje veze, moglo je i bez veza. Imam problem sa tim što mu država nije dobra, a država daje hleb i njemu i njegovom detetu. A taj nepotizam kod njih, pa imate bračne parove, i Fric i Štimac. Mene više interesuju njegove veze sa Zvicerom i Đukanovićem. Razmislite dobro zašto je Đukanović rekao da ga nikada nije sreo. Ima ko jeste. Ali taj je malo gori od Đukanovića - kazao je Vučić.

O izjavama Rasima Ljajića

O izjavama Rasima Ljajića da bi želeo da njegova lista bude tas na vagi, Vučić kaže:

- Ja bih voleo da mu se ne ispuni, ali svako ima pravo na svoje želje. Svi bi to želeli. Sad već postoji više lista, i tih više lista su na ivici cenzusa ili nešto preko. Ta izjava Ljajića je pokazala zašto je važno da svi ljudi koji žele da pobedimo, imaju samo jednu listu. Na kraju svi oni zajedno će se dogovoriti bez ikakvih problema. Da li bi Ljajić rekao, kada ga tri puta pitate - a ko vam je prva adresa - pa neću da kažem, čekam da vidim ko će da bude jači... Jesmo 2008. već videli šta se dogodilo, a tada smo imali potpisane ugovore sa nekima. Ljudi treba da znaju. Svi će da ode na drugu stranu, zato je moja želja da osvojimo apsolutnu većinu u mandatima. Ja bih voleo da dobijemo preko 50 posto glasova, ali ako bude preko 50 posto mandata nije tako loše. Mislim da su ljudi sve razumeli. Samo neka njih poslušaju. Poslušajte i gospodina Karića i sve druge i sve će vam biti jasno - kazao je Vučić.

O izjavama Rade Trajković

O izjavama Rade Trajković da je "pitanje KiM ogroman teret stavljen na leđa studentske liste", Vučić kaže:

- Nek ne brine, ostaće teret, ali i najveća ljubav i srce ove zemlje na nekom drugom, a ne na njima. Tako da se ne sekira mnogo. Nek zaboravi odmah na taj teret i ona i oni. Jeste videli Naima Leo Beširija kako je objasnio kako su sve lagali oko Rusije i sankcija. Možda Putin ne zna kako su oni pravi zaštitnici prijateljstva sa Rusijom, pa je zato podržao mene - kazao je.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

O Putinu

O tome kako je lično doživeo Putinovu podršku, Vučić kaže:

- Mi smo imali uvek razgovore sa puno poštovanja. Nisu nikada bili laki i jednostavni, on štiti interese Rusije, ja čuvam interese Srbije. Ali da li smo znali da su naše zemlje prijateljske? Jesmo i on i ja. I znali smo da nam je dužnost da to opstane. Obojica smo se ponašali u skladu sa interesima svojih zemalja. Hvala mu na ovome što je rekao. A ja ću ukoliko dobijem poverenje naroda truditi se i nastaviti da čuvam tradicionalno dobre odnose. Moj otac i brat se najviše tome obraduju. Danas je mom ocu rođendan. Bio je najsrećniji kada je čuo Putinove reči, ovo mu je 85 rođendan. Pomalo jubilarni, kada je čuo šta je njegov Putin rekao za njegovog sina. Ne brinite, sada će ovi reći da mi on nije otac... Kao da je znao Putin kada će Valdaj da zakaže, zato što je mom ocu rođendan.

Vučić u manastiru Manasija

Vučić je u manastirskoj crkvi celivao kovčeg sa moštima ktitora manastira despota Stefana Lazarevića i obišao trpezariju koja se renovira.

- Uvek sam voleo i porodica moja, da dođemo ovde - kazao je.

- Baš sam bio toliko srećan, jer obično sam mislio - napravili smo auto-puteve i brze saobraćajnice, ali ovo sve iza - rekao je Vučić, ističući da je zadovoljan putevima kojima je došao do manastira.

- Manasija čudesno izgleda, privlači ogroman broj ljudi, Manasiju niko ne preskače, ovde u srcu Srbije. Oni ovo čuvaju na neverovatan način - naveo je Vučić.

- Ulaganje u veru, verske objekte, mir, ljubav - rekao je.

- Lepa je Ravanica, divna je Žiča, Manasija je čudesna - kaže Vučić.



"Čuvajmo naše svetinje, veru i tradiciju"

Vučić je na svom Instagram nalogu objavio video iz Manasije.

- Posetio sam manastir Manasiju, našu veliku svetinju, gde čovek u tišini oseti mir, veru i snagu naših predaka. Poseban je osećaj biti na mestu koje vekovima čuva molitvu i dušu našeg naroda. Čuvajmo naše svetinje, veru i tradiciju i ostavimo ih u amanet našoj deci - poručio je Vučić.

Foto: Printskrin Informer TV

O podršci Putina

Na pitanje o podršci Putina, kaže:

- Imali smo ne tako jednostavan razgovor, ali je on rekao istinu, da sam se trudio da vodim uravnoteženu politiku. Ja sam vodio srpsku politiku. Mislim da je to fer. Sedim samo na jednoj, srpskoj stolici. Tako će biti i u budućnosti. Mene interesuje ova zemlja, za nju se borim, znam ko su nam prijatelji, i u stanju sam da pokažem prijateljstvo i u teškim trenucima. Ova zemlja je ono što volim najviše na svetu i za nju ću se boriti - rekao je on.

O Kneževićevoj izjavi

- Dovoljno vam je samo da pogledate jednu stvar, sagledajte gde se nalazi Medenica i na kom potezu se kreće. Pogledajte kako zajednički odluke donose Đukanović, Kurti, gde su Đukanović, Kurti, tu je Zvicer, najopasniji ubica iz cele Evrope. Pogledajte jučerašnje potpisivanje hrvatskog arhiva sa takozvanim kosovskim. Svakome Srbinu koji želi da vidi stvari sve je jasno. Zanimljivo mi je da Crna Gora može i sa hrvatskim jezikom u Evropu. Video sam ja to mnogo ranija i kada sam vam ukazivao niste mi verovali. Da klečim na kolenima, da Srbije uđe u Evropu sa hrvatskim jezikom i još da pevamo Tompsonove pesme, to od mene da čujete nećete nikad. Mi volimo svoj dom, ali da budemo za dom spremni nećemo nikada. Protiv fašizma smo se borili, fašizam i nacizam da podržavamo to Srbi nikada neće. Mislim da su ljudi sve dobro razumeli - rekao je Vučić.