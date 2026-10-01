"ZATO SU PRAVILI ŽURKU, BILI SU NAJSREĆNIJI U ZAGREBU" Vučić o reakcijama blokadera na pomilovanje: Kako sam kriv kad sam sad običan građanin
ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", prilikom obilaska Morovića govorio je i o komentarima blokadera vezano za pomilovanja da ona "ne vrede" i da im "ne treba njegov akt milosrđa".
- Zato su pravili žurku da vas obavestim odmah. Bili su najsrećniji u Zagrebu. Toliko srećni kad su tako prošli. Ja sam kriv i kad pada kiša i kad sija sunce. Šta god da se desi. Ne znam kako sam im i danas ja kriv kad sam niko i ništa. Ja sam običan građanin - rekao je Vučić.
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