Politika

"ZATO SU PRAVILI ŽURKU, BILI SU NAJSREĆNIJI U ZAGREBU" Vučić o reakcijama blokadera na pomilovanje: Kako sam kriv kad sam sad običan građanin

В. Н.

01. 10. 2026. u 17:46

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", prilikom obilaska Morovića govorio je i o komentarima blokadera vezano za pomilovanja da ona "ne vrede" i da im "ne treba njegov akt milosrđa".

ЗАТО СУ ПРАВИЛИ ЖУРКУ, БИЛИ СУ НАЈСРЕЋНИЈИ У ЗАГРЕБУ Вучић о реакцијама блокадера на помиловање: Како сам крив кад сам сад обичан грађанин

Foto: Printscreen/informer tv

- Zato su pravili žurku da vas obavestim odmah. Bili su najsrećniji u Zagrebu. Toliko srećni kad su tako prošli. Ja sam kriv i kad pada kiša i kad sija sunce. Šta god da se desi. Ne znam kako sam im i danas ja kriv kad sam niko i ništa. Ja sam običan građanin - rekao je Vučić.

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