Politika

BRNABIĆ POZIVA NA MITING: Vidimo se u Areni da podržimo našeg kandidata za premijera Vučića i listu broj 1

В. Н.

01. 10. 2026. u 17:47

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ČLANICA Predsedništva SNS, Ana Brnabić pozvala je građane Srbije da dođu na velik predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u beogradskoj Areni.

БРНАБИЋ ПОЗИВА НА МИТИНГ: Видимо се у Арени да подржимо нашег кандидата за премијера Вучића и листу број 1

Foto: Novosti

Ona je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisala;

Vidimo se u subotu, 3. oktobra, u Areni, da podržimo našeg kandidata za premijera Aleksandra Vučića i listu br. 1 - ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINjENA SRBIJA!

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