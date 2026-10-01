IZBORI OD PRESUDNOG ZNAČAJA Vučić u Irigu poslao snažnu poruku: "Vi ste dovoljno mudri da rzlikujete rad od nerada"

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, nastavio je da obilazi Srbiju u okviru političke kampanje svoje izborne liste. Danas je obilazio narod u Sremskom okrugu, gde je pored ostalih mesta, posetio i opštinu Irig.

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić je u Irigu razgovarao sa narodom, odgovarao na njihova pitanja i zahteve, a između ostalog je govorio o izborima.

- Zašto mislim da su ovi izbori važni. Za nas su od presudnog značaja, mislim na zemlju. Vi ste dovoljno mudri da rzlikujete rad od nerada. Ja sam obavljajući predsedničku dužnost uglavnom morao da ćutim, trudio sam se uvek da budem pristojan. Negde pre godinu i po dana kada su krenuli u revoluciju pričali su da im je stalo do pravde. Nije im bilo stalo kada nam je 17 mladih ljudi živo spaljeno u diskoteci u Novom Sadu, pa ih nije interesovalo da li je Pajtić kriv ili ne. Ali da ne budem tužilac i sudija. A kada ostavite to po strani, krenuli su sa političkim pričama, kako u Srbiji nema demokratije, svakog mesara, ratara, stolara..svima su krvave ruke, samo njima nisu. A onda su rekli da nema sloboda u našoj zemlji, da ne može da se čuje drugačije mišljenje, da Vučić ne sme na debatu i dijalog. Onda sam im pre godinu i po dana ponudio dijalog, a rekli su da nisam nadležan. Ko beži od razgovora? Samo oni koji nemaju nikakve argumente. Oni hoće da kažu da neće narodu da polažu račune. Izašli su sa jednim papirčetom. Hoće da kažu da polažu račune plenumu i nekom drugom sa strane. Donose neki nepoznati ljudi odluke, a sve to plaćaju stranci. Hoćete li da podržite te ili one koji vam polažu račune? Vi znate da ako naša lista pobedi, ja ću biti predsednik vlade, a oni neće reći ko će biti njihov predsednik Vlade. A oni planiraju da za predsednika Vlade postave onog koji je razorio dinar, onog Šoškića. Nisu oni tako glupi i naivni, oni samo neće da vam kažu. Primetili ste da oni vole da se služe nasiljem, posebno vole da tuku žene. Čovek koji na onakav način udari ženu nije normalan. Kako bre imaš srce da onako krvnički udariš ženu? Takvih magaraca ima svuda. Jeste li primetili da niko od njih nije to osudio, rekao "Izvinite". Jutros ovaj njihov glavni lažov Vukadinović kaže da to izmišljaju. Tako vas ubeđuju svakoga dana. Ja od vas tražim da u nasilju ne učestvujemo, da ih tretiramo kao ljude, to su naše sestre i braća. Naše je da pobedimo, i za njih će biti mnogo bolje. Zato vas molim za strpljenje. Da izađemo na izbore i obezbedimo sigurnu budućnost. Do konačne pobede - poručio je Vučić.