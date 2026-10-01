KREMLJ O PRIMENI NUKLEARNOG ORUŽJA: Ako Evropa ne planira ništa protiv Rusije, nema razloga za brigu
RUSIJA nema nameru da upotrebi nuklearno oružje protiv Evrope, poručio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Kako je istakao, u ruskim doktrinarnim dokumentima jasno su utvrđeni uslovi primene nuklearnog oružja – a to je, pre svega, zaštita teritorijalne celovitosti.
Ako NATO ne planira aktivnosti protiv Rusije, onda Alijansa nema razloga za brigu, istakao je portparol.
Podsetio je na reči ruskog predsednika Vladimira Putina da Moskva ne preti nikome u Evropi.
sputnikportal.rs
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