RUSIJA nema nameru da upotrebi nuklearno oružje protiv Evrope, poručio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Alexander Shcherbak/Zuma Press/Profimedia, GROK veštačka inteligencija Iks

Kako je istakao, u ruskim doktrinarnim dokumentima jasno su utvrđeni uslovi primene nuklearnog oružja – a to je, pre svega, zaštita teritorijalne celovitosti.

Ako NATO ne planira aktivnosti protiv Rusije, onda Alijansa nema razloga za brigu, istakao je portparol.

Podsetio je na reči ruskog predsednika Vladimira Putina da Moskva ne preti nikome u Evropi.

sputnikportal.rs

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