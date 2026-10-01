Svet

KREMLJ O PRIMENI NUKLEARNOG ORUŽJA: Ako Evropa ne planira ništa protiv Rusije, nema razloga za brigu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 10. 2026. u 17:45

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RUSIJA nema nameru da upotrebi nuklearno oružje protiv Evrope, poručio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

КРЕМЉ О ПРИМЕНИ НУКЛЕАРНОГ ОРУЖЈА: Ако Европа не планира ништа против Русије, нема разлога за бригу

Foto: Alexander Shcherbak/Zuma Press/Profimedia, GROK veštačka inteligencija Iks

Kako je istakao, u ruskim doktrinarnim dokumentima jasno su utvrđeni uslovi primene nuklearnog oružja – a to je, pre svega, zaštita teritorijalne celovitosti.

Ako NATO ne planira aktivnosti protiv Rusije, onda Alijansa nema razloga za brigu, istakao je portparol.

Podsetio je na reči ruskog predsednika Vladimira Putina da Moskva ne preti nikome u Evropi.

sputnikportal.rs

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