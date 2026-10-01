Politika

"GOZBA NA PARKINGU": Tokom obilaska Sremskog okruga Vučić odlučio da predahne (VIDEO)

T.J.

01. 10. 2026. u 18:05

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, danas je obilazio Sremski okrug u okviru predizborne kampanje svoje izborne liste.

ГОЗБА НА ПАРКИНГУ: Током обиласка Сремског округа Вучић одлучио да предахне (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Obilazeći Irig, Vrdnik, Rumu, Morović i druga mesta, Vučić je u jednom trenutku napravio mali predah "na parkingu".

O čemu se radi, pogledajte u videu koji je podselio na svom instagram profilu.

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