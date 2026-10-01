"GOZBA NA PARKINGU": Tokom obilaska Sremskog okruga Vučić odlučio da predahne (VIDEO)
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, danas je obilazio Sremski okrug u okviru predizborne kampanje svoje izborne liste.
Obilazeći Irig, Vrdnik, Rumu, Morović i druga mesta, Vučić je u jednom trenutku napravio mali predah "na parkingu".
O čemu se radi, pogledajte u videu koji je podselio na svom instagram profilu.
Preporučujemo
PODRŽAVAOCI STUDENTSKE LISTE: Ponovo šire mržnju i laži o Srbima iz Republike Srpske
01. 10. 2026. u 17:58
Novi Putinov namet: Udara po džepu, evo kako to utiče na Ruse u Srbiji
2026-10-01 15:39:00
Spas za milione ljudi: Registrovana jedinstvena vakcina protiv alergije
2026-10-01 11:11:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)