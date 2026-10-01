ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", nastavio je da obilazi Srbiju i razgovara sa narodom.

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Sa narodom u Šimanovcima

Vučić je razgovarao sa narodom koji se okupio u velikom broju.

Obećao je da će uskoro početi gradnja puta Kupinovo-Brestač.

- Mi smo koristili taj put i za Fruškogorski koridor za izgradnju, i za Šabac-Loznica izgradnju, a onda smo zaboravili da vratimo ili da uredimo baš taj put koji nam je najviše bio potreban za najznačajnije i najveće infrastrukturne projekte - rekao je.

Radiće se i dom kulture u Šimanovcima, škola u Popincima, kanalizacija u Kupinovu.

- Nekad su komunisti to pametno smislili, samo nisu smislili kako da se održava. Skupi država pare da izgradi neki put, ali najveći je problem održavati taj put. Sad mi održavamo auto-puteve i brze saobraćajnice i trošimo skoro 600 miliona evra na to. Da to ne radimo, za pet godina bilo bi kao da nikada nismo ništa ni uradili. To vam je sa domovima kulture. Vi izgradite dom kulture u svakom selu, prođe pet i 10 godina, to bude lepo, novo. Posle toga više niko neće da menja prozore, neće stolariju niko da menja. Uprlja se, uništava se, i to je ničije. I to je naš ključni problem. Nije mogao da opstane taj sistem društvene svojine - kazao je Vučić.

- Dom kulture, ako možemo da nađemo, da nekome nešto iznajmimo, da negde neki prihod može da ima, makar da može čistačica da postoji koja to može da uredi, očisti, onda to može da ima smisla u svakom selu. Dok tako nešto ne pronađemo kao rešenje, plašim se da ćemo uvek da nešto gradimo i uvek da sačekamo da nam to propadne i da onda opet čekamo državu da interveniše - rekao je Vučić.

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Druženje sa Šimanovčankama

Vučić se sastao sa udruženje žena Šimanovčanke.

Od njih je dobio brojne poklone za njega i porodicu.

Photo: Informer/TV

O izborima

Obraćajući se okupljenim građanima u Šimanovcima, Vučić je posebno ukazao na tri stvari.

- Kao što znate, 25. oktobra su izbori. Prethodnih dana bili ste svedoci silnog nasilja. Oni koji bi po svaku cenu da se dočepaju fotelja, uglavnom za svoju metu imaju žene. Kada vidite čoveka koji u blizini prvog na listi, priđe i krvnički u glavu udari ženu, a on se pravi blesav. Moja molba za vas, prvo da nigde ne učestvujemo u nasilju. Biće sve nervozniji, znaju da izbore gube, u debate ne idu. Oni se spremaju za nasilje. Mi se sklanjamo, nama odgovara mir i red. Pod dva ne nasedajte na njihove priče kako će ne znam šta da rade 25, 26, 27, jer će neko tobož nešto da pokrade. Znaju oni da mi nećemo ništa da pokrademo. Nemojte da vas odvlače od izborne kampanje i od pristojnih i dobrih poruka građanima. Bavite se našim programom, idejama, onim što ćemo da uradimo za ljude. Hoćemo da dobijemo što je moguće više glasova, ne da pričamo o glupostima. Pod tri, mi njih doživljavamo kao ljude, da pokažemo poštovanje pred njima. Mi prema njima na najlepši mogući način. I ne zaboravite, nisu oni odustali od debata zato što oni misle da smo mi pametniji. Znaju da im ne bi bilo lako. Odustali su od debata jer oni neće da se vidi ni to šta im je stvarni program i šta su im stvarne namere, od toga da bi prvog dana uveli sankcije Ruskoj Federaciji, šta god da vam danas kažu, jer će sutra reći - a dobro, sad nije plenum, nego je vlada odlučila. Do toga da bi priznali nezavisnost Kosova, do svega drugog, jer pogledajte ko ih podržava. Podržavaju ih Kurti, Rašić, Trajković, sve troje borci za nezavisno Kosovo, Plenković, Đukanović, Zvicer, najveći kriminalac i narkodiler. Pomogne im i onaj Spajić s vremena na vreme. Kada ih pogledate sve, jasno vam je. Je li ima jedan od njih da želi Srbiji neko dobro? Jasno nam je da moramo da se okupimo, borimo i pobeđujemo. Važno je da svaki čovek izađe na izbore, neizvesna je utakmica. Dajte svoj glas i da ih pobedimo - kazao je Vučić.

O izjavama Bojana Pajtića

Na pitanje da prokomentariše to što je Bojan Pajtić opravdao neučestvovanje u debatama sa Vučićem i naveo na mreži Iks da "kada primitivac postaje vulgaran i kada mu njegovi aplaudiraju, treba ga pustiti da se valja u blatu", Vučić je rekao:

- Saglasan sam, zato ih i puštamo. Zato ih i puštamo sve vreme, da se valjaju u blatu. I zato molim ljude da u to njihovo blato ne ulazimo - kazao je Vučić.

Vučić se obratio pristalicama: Molim vas, poslušajte pažljivo

Vučić se putem Instagram naloga obratio građanima.

- Važno obaveštenje i molba za građane Srbije, posebno za pristalice “Ujedinjene Srbije”. Molim vas, poslušajte pažljivo - navodi Vučić.