VUČIĆ PORUČIO IZ JAGODINE: Blokaderi ne žele nikome da polažu račune, oni ne vide vas kao građane i ljude u Srbiji

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, obraćajući se na skupu u Jagodini poručio je da su blokaderi lagali o svemu.

Foto: Printskrin Informer TV

Kaže da su lagalai za zvučni top, Jovanjicu, Sarajefo safari, dete iz Valjeva...

- Dođite pa mi sve to recite u lice. Ali ne smeju. Pozove ih RTS da idu vas dvoje protiv Vučića. Dovedite i troje i četvoro, pokazaću da nije dovoljno da me pobede, nemaju ideje, planove, program. Ne znaju šta bi, samo da mrze. Došao sam do zaključka, a zašto neće? Neki bi rekli da sam sposobniji, pametniji. Nije to razlog. Oni hoće da vas prevare, da vam ne kažu šta je politika, kad ih pitate za sancije Rusiji, zakukulje. A onda vam kažu to je zaključio plenum, ne ide u skupštinu plenum, nego ljudi. Razmsilite zašto ne idu u debate. Neće da pokažu antisrpsku politiku. Drugi razlog je što vi mislite da će ekonomija da se nastavi. Šoškić je njihov stručnjak, uništio je dinar - kaže Vučić.

Ima i treći razlog, on je ključan, kaže Vučić.

- Taj što oni ne žele nikome da polažu račune, oni ne vide vas građane i ljude u Srbiji kome bi trebalo da polože račune i odgovoaraju. Oni vam kažu vi nas ne interesujete. Što da idemo u debate i da vam govorimo koja je naša politika. Oni će vam reći iznad nas je plenum. Govore vam imitiraćemo sistem Pola Pota iz Kambodže, totalni totalitarizam. Šta bi radili kada bi došli na vlast, ako sada u opoziciji tuku žene - upitao je Vučić.