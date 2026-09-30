OVO JE LICE BLOKADERA NASILNIKA: Jovan nasrtao na aktiviste SNS u Novom Sadu

JOVAN M., blokader nasilnik. Nasreće na mirne aktiviste u Novom Sadu.

Foto: Printskrin

Brat mu je tužilac M. M., koji radi u posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

Foto: Printskrin

On je samo još jedan u nizu bloakdera koji predstavlja oličenje njihove politike.

Samo nasilje i mržnja. To je jedino što znaju.

Bez programa, ideja, rešenja. Toliko i njihovom dijalogu.