Politika

OVO JE LICE BLOKADERA NASILNIKA: Jovan nasrtao na aktiviste SNS u Novom Sadu

В.Н.

30. 09. 2026. u 11:57

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JOVAN M., blokader nasilnik. Nasreće na mirne aktiviste u Novom Sadu.

ОВО ЈЕ ЛИЦЕ БЛОКАДЕРА НАСИЛНИКА: Јован насртао на активисте СНС у Новом Саду

Foto: Printskrin

Brat mu je tužilac M. M., koji radi u posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

Foto: Printskrin

On je samo još jedan u nizu bloakdera koji predstavlja oličenje njihove politike.

Samo nasilje i mržnja. To je jedino što znaju.

Bez programa, ideja, rešenja. Toliko i njihovom dijalogu.

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